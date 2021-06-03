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03.06.2021 16:52
Рубрика: Экономика

Названы признаки нарушения лесного законодательства

Текст: Алексей Дуэль
Определены признаки, по которым можно заподозрить нарушение лесного законодательства и назначить внеплановую проверку потенциального нарушителя, их 27, сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

Эти признаки прописаны в проекте приказа Минприроды России об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному лесному контролю.

За прошлый год ущерб от нарушения лесного законодательства составил 20,6 миллиарда рублей, сообщили в Рослесинфорге. В этом году методы контроля и надзора изменятся: с 1 июля вступает в силу закон, регулирующий эту сферу. Он предусматривает, что контролирующие органы теперь должны реагировать на специальные индикаторы возможной незаконной деятельности, пояснили в Рослесхозе. Такой набор индикаторов для лесной отрасли перечислен в проекте постановления правительства.

"Индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не считаются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, - сообщили в Рослесхозе. - Выявление таких индикаторов риска нарушения обязательных требований лесного законодательства будет являться основанием для проведения уполномоченными в области лесных отношений органами власти внеплановой проверки лиц, использующих леса".

Всего в список индикаторов вошли 27 параметров. При наличии признаков нарушения правил, например, пожарной безопасности, заготовки живицы, тушения пожаров или производства семян отдельных категорий лесных растений, контролирующие органы смогут организовать внеплановую проверку лесопользователей.

Фото: Денис Бушковский/ТАСС
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"Правоприменительная практика ранее не осуществлялась, - отметили в Рослесхозе. - Предлагаемые индикаторы риска учитывают, что освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций, а также обязательности осуществления мероприятий по сохранению лесов, в том числе работы по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению".

Однако в случае, если что-то пойдет не так, у государственных и муниципальных органов появится возможность отправиться на место и разобраться с тем, что на самом деле происходит в чаще леса.

"Перечень индикаторов риска позволит органам исполнительной власти принять решение о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия", - добавили в Рослесхозе.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Рослесхоз Правительство Минприроды

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