Названы самые дорогие туристические направления

ОАЭ, Мальдивы и Сейшельские острова возглавили список самых дорогих туристических направлений из России в мае. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные оператора фискальных данных OFD.

Так, самый дорогой тур в ОАЭ, купленный российскими туристами, обошелся в два миллиона рублей. На втором месте - поездка на Мальдивы (1,5 миллиона рублей), на третьем - Сейшельские острова (840 тысяч рублей).

Среди российских регионов лидером по стоимости тура стал Сахалин. Один из туров на остров обошелся покупателю в 360 тысяч рублей.

При этом наиболее популярными местами отдыха среди россиян стали регионы страны - на их долю пришлось 80,74% путевок. В тройку также вошли Абхазия (4,49%) и ОАЭ (3,12%).

Самым востребованным направлением внутрироссийского отдыха стал Сочи, на втором месте - Крым.