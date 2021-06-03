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03.06.2021 14:35
Рубрика: Экономика

Названы самые дорогие туристические направления

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

ОАЭ, Мальдивы и Сейшельские острова возглавили список самых дорогих туристических направлений из России в мае. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные оператора фискальных данных OFD.

Фото: Reuters
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Так, самый дорогой тур в ОАЭ, купленный российскими туристами, обошелся в два миллиона рублей. На втором месте - поездка на Мальдивы (1,5 миллиона рублей), на третьем - Сейшельские острова (840 тысяч рублей).

Среди российских регионов лидером по стоимости тура стал Сахалин. Один из туров на остров обошелся покупателю в 360 тысяч рублей.

При этом наиболее популярными местами отдыха среди россиян стали регионы страны - на их долю пришлось 80,74% путевок. В тройку также вошли Абхазия (4,49%) и ОАЭ (3,12%).

Самым востребованным направлением внутрироссийского отдыха стал Сочи, на втором месте - Крым.

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