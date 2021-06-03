Исполнился год с момента утверждения правительством РФ "дорожной карты" по введению раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Цель документа, разработанного минприроды совместно с "Российским экологическим оператором", - повысить экономическую эффективность системы обращения с отходами для бизнеса и добиться снижения стоимости платежей для граждан. Времени прошло достаточно, чтобы оценить, как продвигается эта работа на местах. Как выяснилось, не везде дела обстоят позитивно.

В Воронежской области раздельный сбор мусора пока внедряется в двух городах (Воронеже и Нововоронеже) и двух граничащих с мегаполисом районах (Рамонском и Семилукском). В 2022-м их опыт начнут постепенно тиражировать по региону.

Во дворах многоэтажек установлены сетки для пластика (правда, как правило, без подробного описания тех видов полимеров, которые могут быть приняты на переработку). В скверах и других общественных зонах - урны для нескольких полезных фракций. К примеру, в центре Воронежа недавно появилось 80 таких точек раздельного сбора. До конца года в столице Черноземья установят 911 урн для раздельного сбора, сообщили в региональном департаменте ЖКХ и энергетики.

Экспертную поддержку оказывают немецкие специалисты в рамках международного проекта "Климатически нейтральное обращение с отходами в РФ". Они помогли проанализировать структуру ТКО в муниципалитетах и спланировать оптимальную схему их сортировки.

В Калмыкии, как сообщили в региональном министерстве ЖКХ, нет мусороперерабатывающих заводов для утилизации ТКО. Но в республике действует мусоросортировочный комплекс, который может обработать до 100 тысяч тонн отходов в год. А извлекаемое при сортировке полезное сырье утилизируется в соседних регионах, где имеются перерабатывающие объекты.

Раздельный сбор требует изменений логистики вывоза ТКО и других технологических решений

В районах многоэтажной застройки Элисты региональный оператор установил более 70 емкостей (контейнеров и сеток) для пластиковых отходов. А в элистинских школах прошли тематические уроки, состоялся первый республиканский Слет юных экологов и были организованы интерактивные игры "ЖЭКА - Чистый город". Также на официальном аккаунте министерства в Instagram опубликован ролик о раздельном сборе таких опасных отходов, как ртутные градусники и люминесцентные лампы.

В Махачкале пилотный проект по раздельному сбору мусора чиновники анонсировали два года назад. Люди инициативу поддержали. Но вскоре кто-то из горожан снял на видео, как мусорная машина сгребает отходы из раздельных контейнеров в одну кучу. Так благие намерения и остались только на бумаге. Но предприниматели не сидят на месте. Небольшая компания запустила уникальный проект: из отходов полиэтилена и пластика она изготавливает уличные скамейки, урны, другие предметы для благоустройства территорий. В качестве сырья используются полиэтиленовые пакеты, стретч-пленка, пластиковые канистры. Подобного сырья в республике предостаточно. "К нам обращается много желающих сдать такие отходы. Мы стимулируем сбор мусора и делаем вклад в сохранение природы. К примеру, на изготовление одной скамейки уходит около пяти тысяч медицинских бахил, которые выбрасываются. Теперь будет стимул их собирать по поликлиникам и продавать нам", - рассказал "РГ" один из соавторов проекта Абдулгафур Насрулаев.

В Саратове раздельный сбор мусора начнется в августе этого года. Пока по пилотному проекту и только для жителей Волжского района города. Как рассказали в областном министерстве природных ресурсов и экологии, на контейнерных площадках в этом районе будут установлены разноцветные накопители трех типов: для ПЭТ-бутылок, сухих отходов, подлежащих переработке (металл, стекло, пластик, макулатура), а также для влажных отходов: остатков пищи, предметов гигиены.

"Переход к раздельному сбору отходов потребует изменений логистики вывоза ТКО и других технологических решений. Сейчас нами проводится такая работа. По опросам, часть саратовцев готовы к новым подходам утилизации мусора, другим требуется дополнительное информирование, чем мы также будем заниматься", - рассказал директор регионального оператора - филиала компании "Управление отходами" Михаил Андреев.

К предстоящему раздельному сбору мусора горожан готовят и активисты-экологи. Волонтеры общественной организации "Зеленый Бык" проводят согласованные с муниципальными властями акции по приему у населения пластика, стекла, макулатуры, пакетов тетрапак, батареек. Узнать о времени и месте приема мусора можно в группе экодвижения в соцсети "ВКонтакте".

В то же время, по словам Михаила Андреева, сейчас в регионе процент обработки отходов составляет уже 86 процентов. Разбор мусора на двадцать фракций, включая различные виды пластика, стекла, макулатуры, ведется на двух мусоросортировочных комплексах в Энгельсе и Балаково.

Многие экоактивисты готовы к глубокой сортировке мусора не за "пряник", а просто "за идею"

В Свердловской области, как сообщили "РГ" в минэнерго и ЖКХ региона, площадки для раздельного накопления отходов уже появились в 29 муниципалитетах. Полностью перевести всех потребителей области на раздельную систему сбора мусора планируется до 2025 года.

Самый продвинутый в этом отношении - новый микрорайон "Академический" в Екатеринбурге. На раздельный сбор мусора переведено более ста многоквартирных домов - практически весь жилфонд микрорайона. В мусорокамере на первом этаже каждой высотки установлены не только традиционные контейнеры для сортируемых и несортируемых отходов, но и отдельные емкости для пластика, макулатуры, пластиковых бутылок. Такое вторсырье переработчик забирает напрямую. Правда, стеклянные бутылки, например, пока никому не интересны: далеко везти, ближайший стекольный завод находится в Тюменской области. Хотя многие экоактивисты давно готовы к более глубокой сортировке содержимого своих мусорных ведер - и даже не за "пряник" в виде потенциального снижения мусорного тарифа, а просто "за идею".

Кстати, минувшей осенью все три регоператора региона подписали соглашение о сотрудничестве с новой структурой - Союзом переработчиков отходов Свердловской области. Его главная задача - выбить почву из-под ног "серых" предприятий, занимающихся приемом и захоронением ТКО, и перевести отрасль на замкнутый цикл сбора, сортировки и переработки мусора. В Союзе уже более двух десятков официальных членов, которые работают не только с предприятиями и организациями, но и с физлицами. Последнее, говорят, особенно непросто в силу несовершенства законодательства и отсутствия практического опыта.

В Новосибирской области разрабатывается план по внедрению системы раздельного накопления ТКО. Обязательным пунктом является информирование населения о необходимости раздельного сбора мусора. По данным аппарата полпреда президента РФ в СФО, с вводом новой системы обращения с ТКО в регионах Сибири построены пять заводов по обработке и утилизации ТКО общей мощностью 1,5 миллиона тонн в год, заработал 31 региональный оператор. Охват населения услугой по вывозу мусора увеличился с 75 до 90%.

Раздельный сбор мусора должен быть внедрен к 2024 году во всех населенных пунктах численностью 100 тысяч человек. В СФО таких пунктов около двадцати. В целом по округу планируется построить не менее 60 сортировочных комплексов и более 70 современных полигонов. В Омской области удалось запустить два мусоросортировочных комплекса общей мощностью 400 тысяч тонн в год, тогда как в Новосибирской области не реализован пока ни один из двух заявленных проектов.

В начале июля Южно-Сахалинск полностью перейдет на раздельный сбор мусора. В городе с населением в 200 тысяч человек установят 400 сетчатых контейнеров для сбора отходов - пластика, стекла и алюминиевых банок. "Мы боремся за чистые острова. В сжатые сроки ликвидировали тысячи несанкционированных свалок. Теперь нам нужно перейти к цивилизованному обращению с отходами. А это невозможно без раздельного сбора мусора и его переработки", - подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Собранный мусор планируется вывозить на полигон близ соседнего города Корсакова. Там его рассортируют, спрессуют и затем отправят на материк, ведь мусороперерабатывающего производства на острове пока нет. Но планы по переработке отходов - есть.

Между тем раздельный сбор в Южно-Сахалинске уже ведется: в августе прошлого года пилотный проект запустили на частные средства в микрорайоне "Дальний", где установили 47 контейнеров.

Внедрение на Сахалине и Курилах раздельного сбора отходов - первый шаг, необходимый для запуска в области экотехнопарка. Его создание разбито на два этапа. На первом уже в этом году начнут проводить вторичную предпродажную подготовку мусора и отправлять отходы на дальнейшее использование. А до конца 2023-го намечено разместить в экотехнопарке мощности для вторичной переработки пластика, полиэтиленовых пакетов, картона и бумаги.