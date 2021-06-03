Норильск превратится в столицу российской Арктики

Четыре дня в Дудинке участники Арктического кубка по керлингу WCT ArcticCup из Венгрии, Италии, России, Швейцарии, Швеции и Эстонии стремились привести гранитные камни в "дом". Тем временем на норильских площадках руководители федеральных профильных ведомств и Красноярского края, представители арктических регионов страны, менеджмент и ведущие эксперты "Норникеля" обсуждали, как сделать родной дом северян комфортнее, а полуостров притягательнее для гостей.

В одном из оазисов плато Путорана до 2026 года планируется развернуть многофункциональный туристический комплекс "Затундра". Фото: Пресс-служба "Норникеля"

Пора собирать камни

Итальянский атлет ДжоэльРеторнас не скрывает восхищения:

- В моем Тренто сейчас, конечно, жарче, но ваш лед любое сердце растопит!

Благодаря именно этому ежегодному международному турниру о построенной металлургами ледовой арене "Таймыр", да и о самом райцентре с населением 23 тысячи человек узнала планета. Тогда же в соцсетях появился англоязычныйхештег #dudinka.

Впрочем, куда важнее, что за пять лет при финансовой поддержке компании еще недавно никому из горожан не ведомый вид спорта сделался популярным буквально у всех возрастов.

- В 2016-м, на первых соревнованиях мы и представить не могли, что они войдут в самую престижную мировую серию WorldCurlingTour, а сегодня даже специализированная школа работает, где хитрости игры осваивают воспитанники от 11 до 62 лет. И, говорят, в юном составе уже угадываются будущие олимпийские чемпионы, - говорит директор Заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин.

По сути, керлинг стал полноценным драйвером, потянувшим за собой не только спортивную инфраструктуру, но и сопутствующие сферы: появились новые гостиницы, кафе, рестораны, транспортные маршруты, краеведческие программы.

Вполне естественно, что теперь опыт такого дальнесрочного планирования решено взять на вооружение. Дав старт состязаниям, помощник президента РФ Игорь Левитин уже следующим утром открывал здесь, за 69-й параллелью северной широты, форум по развитию физической культуры, спорта и туризма в арктических регионах России.

Участники мозгового штурма убеждены: глобальные проекты, к реализации которых сейчас приступают на Крайнем Севере, трехлетнее председательство нашей страны в Арктическом совете создают уникальные возможности для социальных перемен. Министр спорта РФ Олег Матыцин, например, полагает, что уже через два-три года можно проводить первые Всероссийские арктические игры.

Кстати, роскошный норильский спортхолл "Айка", где проходили деловые дискуссии, возведен также на деньги металлургического холдинга. Средства немалые, ведь создание и содержание спортивной инфраструктуры за Полярным кругом обходится значительно дороже, чем в средней полосе. Поэтому, отметив меценатскую щедрость компании, депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал активнее использовать государственно-частное партнерство.

- Владельцам затратных объектов, построенных в Заполярье с помощью этого механизма, "Норникель" предлагает предоставлять каникулы по налогу на имущество в течение пяти лет после ввода в эксплуатацию. Это стало бы весьма действенной мерой господдержки, тем болеечто услуги спорта в Арктике должны предоставляться в том же объеме, такого же качества и по той же цене, что и на "большой земле", - замечает вице-президент по федеральным и региональным программам компании Андрей Грачев. Сообщая при этом, что социально ответственный бизнес поддержит идею создания в рамках Арктического совета рабочей группы по развитию спорта и туризма.

Притяжение Путорана

Этот горный массив, площадь которого сравнима с Великобританией, - жемчужина первозданной северной природы, "край десяти тысяч озер и тысячи водопадов".

В одном из оазисов плато Путорана до 2026 года планируется развернуть многофункциональный туристический комплекс "Затундра" с разветвленными пешими и водными маршрутами. Сердцем его станут экодеревня Бухта Канчуль на озере Мелкое, а также сеть кемпингов и приютов с общим фондом более 1200 номеров. Комплекс рассчитан на ежегодный прием около 50 тысяч путешественников.

Реализует фантастический замысел компания "ВастаДискавери". "Норникель" в качестве координатора и инвестора вкладывает в проект почти 20 миллиардов рублей.

Тот же партнерский тандем займется и новым обликом "северных ворот" Красноярского края - Дудинки. Перспективы Севморпути, невероятный интерес к енисейским круизам, билеты на которые распродаются за несколько месяцев до отправления теплоходов, - все это настоятельно диктует необходимость радикальной перестройки не только индустрии гостеприимства.

- Очень важно, чтобы порт стал достаточно глубоководным, красивым и уютным, чтобы разрушающийся речной вок-зал, обновившись, обрел современную начинку. Кстати, его здание, построенное в 1949-м, хотим перенести на центральную городскую площадь. Объект культурного наследия регионального значения должен быть у всех на виду, - уверен руководитель "ВастаДискавери" Сергей Бачин.

По мнению губернатора Красноярского края Александра Усса, северные территории - на пороге туристического бума:

- Их удаленность - не недостаток, а наше конкурентное преимущество. Страсть к неизведанным местам, к экстриму с каждым годом будет все востребованнее.

Лед тронулся

А воротами в базальтовую сказку Путорана призван стать возрожденный Норильск.

Масштабные преобразования начнутся сразу по нескольким стратегическим направлениям. Прежде всего речь идет о беспрецедентной реновации города.

По словам мэра Дмитрия Карасева, задачи, на решение которых будут направлены дополнительные 150 миллиардов рублей, выделенные президентом ПАО "ГМК "Норильский никель" Владимиром Потаниным, еще предстоит детально уточнить. А 120,1 миллиарда, предусмотренные соглашением о сотрудничестве федерального центра, региона, города и компании (ее доля составляет 70 процентов суммы), расписаны до 2035-го.

Только за ближайшие три года демонтируют семь объектов аварийного и ветхого жилья, реконструируют исторически ценные многоквартирные здания, модернизируют жилищно-коммунальное хозяйство, благоустроят общественные пространства и придомовые территории, а в Центральном районе и городе-спутнике Оганер возведут пять сверхпрочных высотных и 10 малоэтажных домов.

Кроме того, планируется приступить к возведению поликлиники в районе Талнах на 1297 посещений в смену, общеобразовательной школы на 1100 мест, к первому этапу строительства 270-местного дошкольного учреждения и реконструкции здания под детсад на 236 мест.

В числе главных приоритетов, безусловно, и экология.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего в мае 2020-го, вступает в новую стадию. В прошлом году оперативно провели основную рекультивацию: с берегов пострадавших водоемов вывезли 180 тысяч тонн загрязненного грунта. Нынче, после очистки по самой щадящей из всех доступных технологий - биоремедиации - его в качестве технического уже можно будет использовать при строительстве.

На участках со значительными нарушениями почвенного покрова планируется нарастить плодородный слой, а на водных объектах с наступлением тепла возобновить установку сорбирующих заграждающих бон - на случай возможных остаточных явлений.

Цистерна, разгерметизировавшаяся из-за просадки фундамента, давно демонтирована. Действующие емкости, оснащенные дополнительными датчиками контроля, подтвердили надежность и безопасность.

- До 2024 года Норильско-Таймырская энергетическая компания намерена обновить парк резервуаров на всех трех ТЭЦ. Рассматривается возможность замены на газ и самого дизтоплива. Что касается мониторинга обстановки, то наша ведомственная и федеральная лаборатории при поддержке регионального минэкологии проводят его постоянно. Продолжатся и очистные работы - пока вода и почвы полностью не восстановятся до нормативов, - заверил гендиректор НТЭК Сергей Липин.

А на Надеждинском металлургическом и медном заводах, что называется, на парах поистине революционная "Серная программа". Не имеющая аналогов в мире, входящая в федеральный проект "Чистый воздух", она предполагает частичную реконфигурацию производства и строительство трех гигантских цехов.

Улавливая диоксид серы, здесь ежегодно будут получать более двух миллионов тонн серной кислоты, а при ее гашении - свыше пяти миллионов тонн гипса, который используют для закладки в собственных рудниках.

Первые восемь тысяч тонн металлоконструкций - 44 метра в высоту, более 200 в длину и почти 100 в ширину - уже монтируются. Поэтапный ввод мощностей в эксплуатацию позволит через два года сократить вредные выбросы в атмосферу на 40-45, а после 2025-го - на 90 процентов. В десять раз!

Норильчане, ратующие за присвоение городу статуса арктической столицы, о таком чистом небе и мечтать не могли.

…Символично, что как раз в эти дни в Дудинке произошло одно из долгожданных событий - загрохотал Енисей.

Ледоход! •

Компетентно

Игорь Левитин, помощник президента РФ

- Четырехстороннее соглашение между правительствами России, Красноярского края, компанией "Норникель" и администрацией города о социально-экономическом развитии Норильска позволяет создать все условия для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно и на работе, и дома. Программы строительства в Заполярье первоклассных спортивных сооружений, объектов туристического кластера рассчитаны на десятилетия. Впечатляет и уникальный проект утилизации серы. Я не припомню, чтобы еще в каком-нибудь регионе предприятие выделяло на обеспечение экологического благополучия столь внушительные средства.