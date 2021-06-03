Новая книга об Александре Невском вышла к 800-летию князя

Новая книга о великом князе Александре Невском "Блистая славою на земле и на Небесах" вышла в серии "Святые России" ", изданной Фондом Светланы Медведевой (Фонд социально-культурных инициатив). Она приурочена к 800-летию святого князя, отмечаемому в этом году.

"Каждый факт этой книги документально подтвержден, текст опирается на сохранившиеся документы", - рекомендовал новое издание читателям председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.

Работа над такого рода книгами длится от года до трех лет. Потому что серия "Святые России" от книг иконографического формата постепенно перешла в энциклопедический формат, уточнил генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов. Над каждым томом работает целый научный коллектив.

В книга представлено около 700 иллюстраций, и среди них есть новые, необычные, потребовавшие кропотливой работы с российскими музеями, которые предоставляли материал для иллюстраций. Среди тех, кто помогал ее иллюстрированию были и частные коллекционеры, в чьих собраниях хранятся необычные образы великого князя.

"Наша задача объединить в работе над серией "Святые России" лучших отечественных авторов", - говорит руководитель книжного проекта серии "Святые России" Дмитрий Вдовых, также подчеркивая вклад музеев в создание образа князя в этой книге. К сотрудничеству при подготовке книги были привлечены 55 музеев. "В совсем далекой глубинке есть такие кладези культуры…", - удивляется Вдовых.

Вдовых уверен, что геополитические ориентиры России в 21 веке чем-то напоминают картину русского 13 века времен Александра Невского.

"Надо не просто отпраздновать очередной юбилей, но понять, что это "человек -урок", основополагающая фигура русской истории, которая должна быть включена в действующий культурный контекст", - считает писатель, лауреат Патриаршей литературной премии 2021 года Владимир Малягин.

По его мнению, в истории России не было времени более тяжелого, чем время Александра Невского. "И всю его короткую, яркую, сильную, вдохновенную жизнь, у него не было выбора - лишь чудовищная нагрузка сваливающихся на него дел, - считает Малягин. - Мы знаем исторические моменты, в которых все сходится в одну точку, вроде Великой Отечественной войны, и время Александра Невского было как раз таким временем".