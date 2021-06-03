Ulysse Nardin объединил спортивный дизайн коллекции Diver и инновационные разработки Executive Skeleton, чтобы создать "гибрид" - Diver X Skeleton.

Он способен выдержать давление в 20 атмосфер благодаря вращающемуся безелю особой формы и утолщенному сапфировому стеклу. Инженеры полностью пересмотрели конструкцию калибра UN-371, теперь он виден как на ладони благодаря прозрачному корпусу диаметром 44 мм.

К механизму добавили ротор в виде X, важного для Ulysse Nardin символа. Оставить вместо циферблата только X с синим PVD-покрытием стало самой сложной задачей, которая была эффектно выполнена. Безель покрыт запатентованным материалом, названным Carbonium. Часы предлагаются также на синем каучуковом ремешке.