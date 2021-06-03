О чем шесть российских фильмов, представленных на Каннском кинофестивале

Сегодня объявлена программа 74-го Международного Каннского кинофестиваля. Россия представлена в этом году на Лазурном берегу шестью картинами. О двух было известно ранее - об этом писала "РГ". В программу Cinéfondation Atelier, где будут представлены наиболее перспективные проекты на стадии производства, вошла мистическая драма "Белой дороги!" режиссера Эллы Манжеевой. А российский анимационный VR-сериал "Под подушкой" был отобран в программу "Cannes XR".

Четыре фильма назвали сегодня. Два из них вошли в основной конкурс, два - во вторую по значимости программу "Особый взгляд". Расскажем об этих картинах подробнее. Многие знатоки, внимательно наблюдающие за кинопроцессом, предсказывали, что в основном конкурсе будет новая лента Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Она снята по книге Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", но автором сценария значится Кирилл Серебренников. В российский прокат картина, главные роли в которой сыграли Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов выйдет 9 сентября 2021 года. Есть основания предполагать, что российская премьера фильма состоится на "Кинотавре" в сентябре.

Кирилл Серебренников говорит о фильме так (все цитаты в тексте - по релизам, присланным в "РГ"): "Это попытка выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту. Мне хотелось, чтобы в этом фильме было много чувственности, много любви. Я не собирался снимать это кино, оно как-то само ко мне пришло, поработило, и с большим удовольствием я отдался этому плену. Оно было в достаточно тяжелый момент моей жизни и главной отдушиной, и главной радостью, и может быть даже в чем-то спасительным кругом. Поэтому оно абсолютно искреннее и честное. И я рад, что зрители Канн посмотрят фильм, который для меня оказался таким важным".

Главные герои картины - Петровы - самая обычная семья. Он - автослесарь, она - библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Однако семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной сюрреализма. Фильм делался до пандемии коронавируса, но события реальной жизни повысили его актуальность в разы.

Вторая лента в основном конкурсе - новая работа режиссера Юхо Куосманена "Купе номер шесть" - совместное производство Финляндии, Эстонии, России и Германии ". "РГ" написала о ней отдельно, поскольку отбор картины в программу прокомментировала министр культуры Ольга Любимова. Фильм не просто сделан при поддержке Минкульта, он показателен в плане того, какую помощь может оказать государство работам, сделанным в копродукции разных стран. Два дебютных фильма Юхо Куосманена удостоились признания Канн: картина "Торговцы картинами" получила первый приз конкурса студенческих фильмов (Сinefondation) в 2010 году, а драма "Самый счастливый день в жизни Олли Мяки" выиграла программу "Особый взгляд" фестиваля в 2016 году. Помимо кино, Куосманен работает в авангардных театре и опере, а также является сооснователем небольшого кинофестиваля в своем родном городе Коккола.

Со съемок фильма "Дело". Фото: Предоставлено ООО "МЕТРАФИЛЬМС"

Наталья Дрозд, продюсер фильма, говорит следующее: "Я невероятно рада за наш фильм, это огромная честь - участвовать в основном конкурсе Каннского фестиваля. Юхо снял удивительно нежный фильм о том, что общего между людьми гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И это высказывание мне кажется крайне важным в нашей новой реальности". Главную мужскую роль в фильме исполнил актер Юра Борисов - зритель его знает по таким лентам, как "Вторжение", "Серебряные коньки", "Калашников" и другим.

Новый полнометражный фильм "Дело" (международное название House Arrest) режиссера Алексея Германа-младшего и кинокомпании "Метрафильмс" приглашен в официальную программу Un certain regard ("Особый взгляд"). Картина ранее была анонсирована в России под рабочим названием "30 дней 30 ночей". По словам режиссера, фильм рассказывает о том, как преподаватель вуза в небольшом провинциальном городе вступает в борьбу за свои идеалы и свое имя, а порой и за саму жизнь.

"Для меня это эксперимент, потому что картина снималась в одной декорации, и ее попадание на Каннский фестиваль - это повод для гордости. По большому счету, этот фильм в определенной степени наше объяснение в любви великой русской литературе, любимым мной Гоголю, Грибоедову, Достоевскому. Для меня очень важна тема уважения и ответственности гражданина перед своей страной, наш герой борется за, как ему кажется, лучшее будущее, за справедливость", - говорит Алексей Герман-младший.

Необычна история создания картины. Сценарий был написан Алексеем Германом-младшим в соавторстве с молодым драматургом Марией Огневой более двух лет назад. Однако работу над ним отложили, так как было решено сначала снимать другой масштабный проект фильм "Воздух", посвященный женщинам-летчицам Великой Отечественной войны. Об этом неоднократно писала "РГ". В марте 2020 года, когда были приостановлены съемки "Воздуха", авторы вернулись к работе над "Делом". К тому же это давало возможность поддержать костяк творческой группы в сложное время пандемии. Все актеры, которых пригласили создатели, сразу согласились участвовать. Сам фильм снят за 25 съемочных дней, съемки проходили под Петербургом. Художественный мир фильма создавала Елена Окопная, лауреат "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля-2018 за картину "Довлатов".

В фильме снимались Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина.

Вторая российская картина в "Особом взгляде" - это "Разжимая кулаки" режиссера Киры Коваленко и продюсера Александра Роднянского. Кира Коваленко - ученица Александра Сокурова. Ее дебютный фильм "Софичка" (по одноименной повести Фазиля Искандера) в 2016 году был показан на международном кинофестивале в Таллинне. Авторы сценария ленты "Разжимая кулаки" - Кира Коваленко и Антон Яруш, при участии Любови Мульменко.

"Первым импульсом для создания этой истории послужила фраза из романа Фолкнера "Осквернитель праха" о том, что немногие могут выдержать рабство, но никто не способен выдержать свободы, - комментирует режиссер Кира Коваленко. - Для меня тема свободы как бремени стала самой важной на время работы над этим фильмом. Бремя свободы неизбежно приводило меня к размышлениям о бремени памяти и их связи. Возможно ли выдержать свободу от памяти?"

"Разжимая кулаки" - очень смелая и неожиданно зрелая работа, которая сочетает в себе глубокое понимание человеческой психологии и очевидное художественное дарование автора. Фильм необычен и тем, что открывает зрителям жизнь Северной Осетии, прежде в кинематографе не исследованную и до недавнего времени остававшеюся terra incognita. Моим приоритетом остается поиск и поддержка молодых талантов, и я очень рад, что это приносит свои плоды. Новое поколение отечественных режиссеров громко заявляет о себе", - комментирует Александр Роднянский.

Действие фильма "Разжимая кулаки" (Unclenching The Fists - международное название фильма) разворачивается в Северной Осетии. Небольшой шахтерский городок Мизур зажат между отвесными скалами. Сюда после трагических событий перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын Аким уже сбежал в ближайший крупный город - Ростов - на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит планы побега...