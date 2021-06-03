Образование - ключевой фактор антикоррупционной кампании Китая

Китай достиг огромного прогресса в борьбе с коррупцией после 18-го Всекитайского съезда КПК в 2012-ом году. Был принят ряд мер, чтобы чиновники "не осмеливались, не могли и не хотели" заниматься коррупцией.

Кроме наказаний за уже совершенные преступления, была разработана целая система их предупреждения в будущем, и большая роль в ней была отведена образованию, пишет в своем комментарии информационная программа мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

"Чтобы всесторонне придерживаться партийной дисциплины, необходимо сосредоточиться не только на наказаниях и четком установлении основных дисциплинарных норм, - заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в январе 2016 года на пленарной сессии Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины. - Важнее - побуждать людей быть лучше, верить в идеалы, иметь твердые убеждения и мораль".

Также Си Цзиньпин процитировал строки из стихотворения китайского мудреца Гун Цзычжэня (1792-1841): "Как можно стать победителем, если не можешь побороть свои пороки?"

Первоначальные намерения

Оставаться верными первоначальным намерениям и целям КПК, а именно - стремиться обеспечить счастье народа и возрождение китайской нации - вот к чему партийные лидеры призывают партийных деятелей, чтобы помочь им преодолеть их собственные соблазны.

В июне 2019-го по всей стране прошла образовательная кампания под названием "Останемся верными нашей первоначальной миссии", цель которой - усилить послание для 90 миллионов членов КПК.

Бразильский экономист и профессор государственной политики Университета Цинхуа Алессандро Тейксейра подчеркнул важность просвещения в борьбе с коррупцией в интервью CGTN.

Тейксейра сказал, что наказания и запугивания недостаточно для того, чтобы предотвратить коррупцию. "Здесь важен обучающий элемент, - отметил он, - процесс просвещения всего общества. И это - то, к чему всегда стремился Китай, к моральному обучению не только представителей партии, но и всего народа".

Повышение осведомленности общественности

После 18-го Всекитайского съезда КПК партийное руководство выдвинуло ряд концепций по борьбе с коррупцией, что продемонстрировало решимость взяться за решение этой укоренившейся проблемы.

"Чтобы ковать металл, надо самому быть сильным", - сказал Си Цзиньпин, процитировав популярное китайское изречение, объясняя важность партийного строительства во время встречи с журналистами 15 ноября 2012-го года после того, как был переизбран на пост генерального секретаря Центрального комитета КПК. Это означает, что только ведя себя достойно, можно ожидать, что и другие будут поступать также. Позже это изречение стало призывом к партийным чиновникам оставаться неподкупными.

Среди других антикоррупционных концепций - призыв избегать "четырех форм упадка" - формализма, бюрократизма, гедонизма и экстравагантности; ряд мер по улучшению поведения чиновников, известных как "решение ЦК КПК из 8 пунктов"; одновременная борьба с "тиграми" (коррумпированными высокопоставленными чиновниками) и "мухами" (коррумпированными чиновниками низкого ранга); нулевая терпимость к коррупции.

Эти концепции вместе с репортажами СМИ и антикоррупционными расследованиями значительно повысили уровень осведомленности народа о вопросах, связанных с борьбой с коррупцией.

Трехкомпонентная формула

Образование - это одна из главных составляющих трехкомпонентной формулы борьбы с коррупцией наряду с наказаниями и построением антикоррупционной системы.

В 2020-ом году дисциплинарные инспекции и проверяющие органы по всей стране провели расследования 618 тысяч случаев, в результате чего были наказаны 604 тысячи человек, следует из отчета ответственного ведомства.

Китай также усиливает строительство антикоррупционной системы.

И главным моментом здесь является реформа надзора на государственном уровне, которая предусматривает создание надзорных комиссий на национальном, провинциальном, городском и сельском уровнях. Комиссии могут проверять любого работника, наделенного властными полномочиями, в том числе и тех, кто не является членом КПК и не работает в правительственных структурах.

Все эти усилия привели к решительной победе над коррупцией. "Серьезно изучаются вопросы, связанные с природой коррупции. Также развивается сотрудничество на международным уровне. Таким образом Китай шаг за шагом превращается в одну из стран, лидирующих в сфере борьбы с коррупцией", - подчеркнул Тейксейра.