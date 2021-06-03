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Рубрика: Экономика

Опрос: 41% россиян выступает за снижение налогов для бизнеса

Текст: Василий Кошкин

41% россиян выступает за снижение налогов для бизнеса. Еще 33% опрошенных предлагают оставить нынешние ставки, а за повышение налогов выступают лишь 11% респондентов, говорится в совместном исследовании PwC и Фонда "Общественное мнение".

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Аналитики также отмечают, что число тех, кто выступает за усиление регулирования бизнеса государством, вдвое превышает число сторонников противоположного мнения (52% и 25% соответственно).

По мнению экспертов, эти цифры отражают, прежде всего, стремление россиян облегчить жизнь малому бизнесу - об этом заявили три четверти опрошенных (за крупный бизнес "заступились" лишь 13%). Больше половины респондентов (55 %) считают, что малому бизнесу не удается справляться с трудностями, вызванными пандемией - 89% опрошенных заявили о необходимости дополнительной поддержки малого бизнеса.

"Скорее хорошо" к отечественным бизнесменам относятся 76% респондентов ("скорее плохо" - лишь 10%). Число тех, кто убеждены, что бизнесмены в России оказывают большое влияние на жизнь в стране (48%), превышает совокупное количество пессимистов (24 % назвали это влияние небольшим, а еще 14 % заявили, что оно вообще отсутствует).

При этом условия для ведения бизнеса в России опрошенные считают скорее неблагоприятными, чем благоприятными (49% против 37%). 44% уверены, что в последние годы они скорее ухудшаются.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"Выяснилось, что и через 30 лет после распада СССР мнение россиян о возможности успешного ведения бизнеса в нашей стране остается скептическим, хотя отношение к самим бизнесменам вовсе не является таковым. Немало пищи для ума также подарили ответы на вопросы о взаимодействии государства и бизнеса. За сокращение налогов с бизнеса высказался 41% опрошенных", - прокомментировал результаты исследования Управляющий партнер PwC в России и странах Евразии Игорь Лотаков.

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