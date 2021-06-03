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03.06.2021 18:40
Рубрика: Происшествия

Сколько дали предателю?

Штрафы и обязательные работы получили осужденные за реабилитацию фашизма
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8473)
Если посмотреть на материалы Следственного комитета, то видно, что тех, кто попытался поставить фотографии фашистских главарей среди героев "Бессмертного полка", в этом году в разы меньше, чем в прошлом.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сейчас СК продолжает расследование дела против тех, кто намеревался разместить фотографии лидеров нацизма и предателей на сайте "Бессмертного полка". В этом году пока известно о трех россиянах и двух гражданах Украины. Почти все они, включая иностранцев, позиционируют себя в Сети как "Команда Навального".

Впереди у этих россиян долгие месяцы следствия и скамья подсудимых .

Судя по отчетам судов и Следственного комитета, попытки протащить в "Бессмертный полк" врагов были и в прошлом году. И все, кого нашли, ответили по закону.

По уголовной статье 354.1 выслушал приговор житель Воронежа Александр Хорошильцев. Он 4 мая 2020 года поставил фотографию Адольфа Гитлера на сайт "Бессмертного полка" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. За это ему присудили штраф.

Попытки протащить в "Бессмертный полк" врагов были и в прошлом году. И все, кого нашли, ответили по закону

А житель Кемерово Дмитрий Бородаенко 6 мая прошлого года отправил на сайт "Банк Памяти" такую же фотографию главного нацистского преступника . В отличие от Хорошильцева этот человек вину не признал. Но следователи собрали все доказательства. Бородаенко оштрафован на 120 тысяч рублей. Выслушал приговор и житель Казани Мухаммед Эль-Айюби. Он признан виновным в "покушении на реабилитацию нацизма" и в "хранении наркотиков". На следствии этот человек заявил, что такой поступок он совершил "из-за наличия симпатий к Гитлеру". Правда, потом раскаялся и признал вину. Эль-Айюби получил год лишения свободы условно и штраф.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Фигуранты уголовных дел о реабилитации фашизма признали вину

23-летний житель Перми гражданин Шестаков 5 мая прошлого года отправил на сайт "Банк Памяти" фотографию изменника родины Власова, воевавшего в годы Великой Ответственной войны на стороне нацистов. Суд отправил Шестакова поработать, присудив ему 9 месяцев исправительных работ.

А житель Ульяновска Вячеслав Круглов также попытался поставить фотографию врагов среди наших героев. Что стоило ему штрафа в 120 тысяч рублей.

Суровее отнесся суд к 19-летнему жителю Перми Даниилу Симанову. Тот отправил на сайт "Банк Памяти" фотографию изменника родины Власова. Потом, уже в кабинете следователя, Симанов писал, что раскаивается. Приговором суда ему назначено наказание в 200 часов обязательных работ.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет

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