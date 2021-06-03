Новинки компании Omega слишком разнообразны, чтобы описать их в нескольких словах.

Seamaster 300 Bronze Gold из нового материала - "бронзового золота" производства Omega, с циферблатом типа "сэндвич" и керамическим безелем. Механизм 8912 сертифицирован Master Chronometer и METAS, выдерживает магнитное воздействие до 15 000 Гаусс.

Для начала выделим одну: Seamaster 300 Bronze Gold из нового материала - "бронзового золота", разработанного компанией. Патентная заявка на этот сплав находится на рассмотрении. Внешний вид часов выдержан в духе актуального ретротренда, при этом механизм серьезно обновлен. Об этом и других достижениях компании за последний год мы поговорили с ее президентом Рейнальдом Эшлиманном.

Прошлый год для Omega был связан с космосом. В этом году главное внимание компании обращено к дайверским часам. Что тому причиной?

Рейнальд Эшлиманн: Мы были очень захвачены соревнованиями Кубка Америки - это самые престижные в мире яхтенные соревнования, буквально вершина среди гонок на воде. Кроме того, что мы поддерживали команду Emirates Team New Zealand, которая в итоге оказалась победителем, мы также выступали в качестве официального хронометриста Кубка Америки. Парусный спорт всегда был в центре нашего внимания.

Тем не менее космос по-прежнему остается ключевым источником вдохновения для бренда. Отсюда и запуск новых лунных часов Speedmaster, оснащенных знаменитым калибром 3861.

Speedmaster Moonwatch Velcro Straps, к "лунным часам" прилагаются черный, белый и серебристый ремешки Velcro с логотипом NASA.

Компания обновила механизм часов Seamaster 300 , теперь и он сертифицирован как Master Chronometer. В то же время дизайн отсылает к стилю 1950-х годов, наследию бренда. Это дань современной тенденции на модели в винтажном стиле?

Рейнальд Эшлиманн: Мы хотели вернуть изначальный дух коллекции, поэтому добавили в дизайн некоторые исторические элементы и сделали их ключевыми. Идея состояла в том, чтобы объединить их с новыми технологиями и материалами, включая совершенно новую итерацию механизма Master Chronometer.

Seamaster 300, сталь, безель из анодированного алюминия, кожаный ремешок, автоподзавод, Master Chronometer, METAS.

Для нас тут речь скорее не о модных тенденциях, а о продолжении традиций марки. Но, конечно, сейчас дизайн середины прошлого века весьма востребован, поэтому новый Seamaster 300 будет очень популярен среди поклонников винтажных образов.

Цвет "бронзового золота" - промежуточный между светлым оттенком Moonshine и насыщенным Sedna

Seamaster 300, одна из трех новых моделей, диаметр 41 мм, корпус и браслет из стали, коаксиальный механизм с автоподзаводом, сертификация Master Chronometer и METAS.

В этом году вы продолжили эксперименты с материалами и представили "бронзовое золото". Но у Omega уже есть фирменные виды золота - Sedna и Moonshine. Зачем вам еще один? И какие надежды вы возлагаете на этот сплав?

Рейнальд Эшлиманн: Важно подчеркнуть, что это именно бронзовый сплав, а не золотой. В нем 37,5% золота. Так что в этом смысле он не является "прямым родственником" Moonshine или Sedna, это особый материал. Задача состояла в том, чтобы правильно подобрать химическую формулу, так как к бронзовому сплаву мы предъявляли несколько серьезных требований: он должен был иметь красивый оттенок, качественно стареть и не раздражать кожу при постоянном соприкосновении с ней. Нам пришлось перепробовать множество рецептов, чтобы получить правильный состав - это было очень похоже на кулинарию. Но я с гордостью могу сказать, что нам все удалось.

Нам пришлось перепробовать множество рецептов, чтобы получить правильный состав - это было похоже на кулинарию

Запуск новых "часов Бонда" был отложен из-за пандемии и переноса выхода очередного фильма. Что теперь будет с вашей "бондианой"? Ожидать ли нам новую модель или для нее не пришло еще время?

Рейнальд Эшлиманн: Ну да, были задержки с фильмом, но мы уже запустили Seamaster Diver 300M 007 в бутиках и на платформах электронной торговли, модель была чрезвычайно успешной и стала хитом среди поклонников "часов Бонда". У нас пока нет планов на новую модель - мы ожидаем всплеска интереса к этим часам, когда фильм наконец попадет в кинотеатры. Что касается следующей главы истории о Бонде, нам придется подождать и посмотреть, кто сменит Дэниела Крейга. Но персонаж 007 останется "человеком Омеги".

Нам придется подождать и посмотреть, кто сменит Дэниела Крейга

В последнее время мы чаще видим спортивные модели бренда. А как развивается классическая мужская линия De Ville Tresor?

Президент и генеральный директор Omega Рейнальд Эшлиманн.

Рейнальд Эшлиманн: Она очень популярна, но, поскольку это классические тонкие часы с лаконичным циферблатом, они, как правило, привлекают особый тип владельца - спокойного и уверенного в себе. Эти элегантные часы хорошо сочетаются с элегантной же одеждой, поэтому те, кто предпочитает в одежде спортивный стиль, скорее выберут Speedmaster, Seamaster Diver 300M или Planet Ocean. Но при этом всегда остаются и "несгибаемые" поклонники De Ville.

Omega раньше не была замечена в увлечении цветными циферблатами. Теперь же в женской коллекции Constellation Small Seconds, и даже в мужской De Ville Tresor мы видим циферблаты яркого - красного! - цвета. Компания меняет стиль? Или это тоже тренд, как винтажные часы?

Рейнальд Эшлиманн: У Constellation настолько узнаваемые черты, в том числе четыре "скобы" на безеле и характерные скосы корпуса, что можно экспериментировать с яркими цветами и дизайном циферблата, не ставя под угрозу общий внешний вид часов. Невозможно ошибиться в том, что это Constellation. В дополнение к малому секундному циферблату мы ввели еще красивые новые часовые метки, позволяющие создавать контрастные и игривые сочетания цветов. Constellation продолжает развиваться.

Как вы думаете, какая из женских коллекций сейчас будет более популярна - Constellation или Aqua Terra? Есть ли разница между их поклонницами?

Рейнальд Эшлиманн: С точки зрения глобальных продаж я бы предположил, что Constellation будет популярнее, однако, как вы и сказали, эти коллекции привлекают разных людей. Constellation - тех, кто ищет элегантные, нарядные часы. Aqua Terra - тех, кто любит что-то в чуть более спортивном стиле.

Omega Constellation.

Какое самое важное достижение Omega в этом году?

Рейнальд Эшлиманн: Что касается часов, я бы выбрал наш последний Seamaster 300 в бронзово-золотом варианте и наши новые "лунные часы" Moonwatch с 3861-м калибром. А если смотреть шире, нашим важнейшим достижением стало создание в столь сложный для всех год такой отличной коллекции.

Дизайн пятого поколения коллекции Constellation навеян узнаваемым стилем, который был впервые представлен в 1982 году. Но каждый элемент предстает в новой интерпретации. Модели диаметром 25, 28 и 29 мм покоряют женственностью и красотой отделки. Что изменилось? Культовые "скобы", переходящие в безель и корпус, стали тоньше. Уменьшилась ширина самого безеля за счет более компактной бриллиантовой отделки. Новые индексы по форме напоминают очертания зданий Нью-Йорка на фоне неба.

Constellation Small Seconds, золото Sedna, бриллианты, циферблат цвета burgundy, диаметр корпуса 29 мм, механизм Master Chronometer.

Благодаря скошенным краям корпуса и браслета часы выглядят тоньше и женственнее. Зубцы заводной головки имеют форму полумесяца, перекликающуюся со скосами корпуса.

В новых моделях впервые в женской коллекции Constellation использовано золото Sedna собственной разработки Omega.

Seamaster Aqua Terra, диаметр 34 мм, корпус из стали и золота Sedna, рубины, бриллианты, коаксиальный механизм с автоподзаводом, Master Chronometer.

Каждая новая модель Constellation диаметром 29 мм оснащена механизмом Master Chronometer 8700/8701, прошедшим сертификацию на высокую точность хода и стойкость к воздействию магнитных полей.