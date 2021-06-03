Пандемия породила сотни неологизмов во всем мире

Легендарный Оксфордский словарь - главный глоссарий английского языка - перешел от публикации квартальных обновлений к ежемесячным сводкам новых слов и выражений, порожденных пандемией, за которыми лингвисты едва успевают угнаться. Они признают: ни одно явление новейшей истории не производило на свет столько неологизмов, как COVID-19.

Как отмечает индийская газета The Economic Times, в считаные месяцы люди переосмыслили целые понятия. Так, слово "самоизоляция", впервые задокументированное составителями английского словаря в 1834 году, изначально употреблялось в геополитическом смысле - в отношении государств, а "социальное дистанцирование", вошедшее в обиход в 1950-х, означало что-то вроде "английской хандры". Внезапно они получили медицинское звучание и в таком виде "заразили" другие языки. Появились и собственно неологизмы, нередко в виде каламбуров. Например, quaranteen (тинейджер на карантине) или quaranteam (что-то вроде "команды карантинящих вместе"). Детей, рожденных в эпоху ковида, окрестили "корониалами" (по примеру миллениалов), а их родителей, которым приходится совмещать удаленку и быт, "корона-мамами" и "корона-папами".

Детей, рожденных в эпоху ковида, окрестили "корониалами" (по примеру миллениалов)

Настоящий бум словотворчества отмечает Институт немецкого языка имени Лейбница. За год с начала пандемии немцы придумали около 1200 хлестких словечек и выражений. Среди них - "ковид-диссиденты" и "ковидиоты", "корона-вечеринки" (подпольные собрания на карантине) и "коронаябеды" (те, кто доносит на них в полицию), "балконные певцы", "утомленные зумом", "вакцинозавистники" и "голоносые" (любители спускать респиратор на подбородок), "хомячковые покупки", "матчи-призраки" и "трикини" (купальники в комплекте с маской - писк моды этого сезона). А в издание французского словаря Le Petit Larousse 2022 года войдет 170 неологизмов, связанных с пандемией. Академики Пятой республики не на шутку спорят, с каким артиклем - мужского или женского рода - следует употреблять слово "ковид".