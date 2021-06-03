Песков: Россия не против наладить производство своей вакцины за рубежом

Россия заинтересована в налаживании производства своей вакцины от коронавируса за рубежом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Вьетнама, выразившего желание наладить производство вакцин у себя в стране. Журналисты задали ему вопрос - готова ли Россия оказать такую помощь вьетнамским коллегам.

Песков выразил надежду на то, что этот вопрос будет поднят в контактах с вьетнамской стороной и напомнил, что за продвижение российской вакцины за рубежом отвечает РФПИ.

"Он (Фонд) заинтересован в контактах со странами, которые проявляют заинтересованность в наращивании производства. Мы ожидаем, что завтра на встрече, которая будет в рамках форума, как раз Фонд расскажет президенту и проинформирует о тех местах, где уже запускается производство в зарубежные страны, и убежден, что установятся контакты с вьетнамской стороной с тем, чтобы обсуждать перспективы запуска производства", - сказал представитель Кремля.