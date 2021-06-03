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03.06.2021 15:14
Рубрика: Власть

Песков: Турция не высылала российских техников по С-400

Текст: Кира Латухина

Российские специалисты, обслуживавшие С-400 в Турции, возвращаются домой в плановом порядке, это не высылка, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: iStock
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"Нет, это не так", - сказал Песков, заметив, что соответствующие службы уже дали разъяснения.

"Никакого воздействия американцев не было. Американцы на турок изрядно давят, но турецкая сторона достаточно последовательно сохраняет свою позицию", - оценил пресс-секретарь президента.

"Все наши специалисты, которые там были, в плановом порядке возвращаются на родину. Они закончили все дела по обучению турецкого персонала, по передаче всех дел. То есть подавать это как какую-то высылку или еще что-то совершенно неправильно и некорректно", - заключил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Российско-турецкие отношения

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