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03.06.2021 12:33
Рубрика: Экономика

Почта России предлагает 30-процентную скидку на подписку

Текст: Аркадий Говоров

С 7 по 17 июня подписаться на газеты и журналы можно будет со скидкой до 30%. Об этом сообщила пресс-служба Почты России.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Почта России совместно с издательскими домами снизит стоимость подписки почти на 2 000 газет и журналов. Воспользоваться предложением можно будет во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении, а также у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.

Оформить подписку возможно не только для себя, но также для родных и близких, в том числе проживающих в другом регионе страны. Кроме того, благотворительная акция Почты России "Дерево добра" позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату, дому престарелых или сельской библиотеке. Для этого нужно выбрать учреждение, в пользу которого покупается подписка, и оплатить ее картой на сайте или в отделении почтовой связи.

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