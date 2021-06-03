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Рубрика: В мире

Половина штатов в США сократят программу финансирования безработных

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo / Nam Y. Huh Фото: AP Photo / Nam Y. Huh
Фото: AP Photo / Nam Y. Huh

Половина американских штатов, возглавляемых губернаторами-республиканцами, сокращают миллиарды долларов в виде пособий по безработице для жителей, отвергая ключевую часть ответных мер администрации Джо Байдена на рецессию из-за коронавируса.

Фото: Reuters/Mike Segar
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Выплаты - дополнительные 300 долларов в неделю от федерального правительства получателям безработицы из-за пандемии - стали частью политической битвы в Вашингтоне за то, как лучше всего вывести страну из экономического спада, отмечает Reuters.

Мэриленд стал 25-м штатом, объявившим о прекращении выплаты пособий в размере 300 долларов в неделю до истечения срока действия федеральной программы в сентябре. Губернатор Ларри Хоган сказал, что, хотя программа дала "важное временное облегчение" во время пандемии, теперь она больше не нужна, поскольку "вакцины и рабочие места имеются в достаточном наличии".

25 штатов, отказывающихся от федеральных денег, объявили о разных датах окончания программы. Так, срок действия льгот истекает 12 июня на Аляске, в Айове, Миссисипи и Миссури, еще в 21-м штате он завершится 10 июля. Лидеры Республиканской партии штатов и группы бизнес-лоббирования полагают, что из-за льгот люди отказываются от хороших рабочих мест, оставляя компании без работников.

Согласно данным Министерства труда, в начале мая около 2,8 миллиона американцев получали пособия в связи с пандемией в этих 25 штатах. Между тем количество объявлений о вакансиях, отмечают эксперты, в целом находится на рекордно высоком уровне в Соединенных Штатах, в то время как рост рабочих мест в апреле оказался крайне низким и составил 266 тысяч человек. Работодатели в различных отраслях, от производства до сферы гостеприимства, говорят, что они "отчаянно ищут новых рабочих".

Официальные лица Белого дома опасаются, что слишком раннее прекращение программ выплаты льгот, до того как будет завершена массовая вакцинация, может нанести вред американской экономике, которая все еще пытается восстановиться до уровня, который существовал в начале прошлого года перед пандемией.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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