Приостановленные после кибератаки заводы JBS возобновят работу 3 июня

Мясоперерабатывающая компания JBS 3 июня полностью восстановит работу своих предприятий во всем мире после кибератаки. Об этом заявил глава компании Андре Ногейра, отметив, что специалисты "добились значительного прогресса" в восстановлении интернет-систем JBS.

Он подчеркнул, что, как и планировалось днем ранее, подавляющее большинство заводов в США и Австралии в среду вернулись к работе в штатном режиме. "Мы ожидаем, что уже в четверг предприятия JBS по всему миру будут работать на мощности близкой к полной", - цитирует ТАСС главу компании.

При этом он отметил, что у специалистов в области кибербезопасности нет свидетельств того, что хакерам удалось похитить личные данные кого-либо из сотрудников, клиентов или поставщиков JBS.

Напомним, в воскресенье компьютерные сети североамериканского и австралийского подразделений JBS подверглись кибератаке. По данным агентства Bloomberg, это привело к приостановке работы всех девяти комбинатов на территории США и временному сокращению производства говядины на 20 процентов. Кроме того, два дня не работал один из комбинатов фирмы в Канаде, а на предприятии в Австралии даже перестали забивать коров.