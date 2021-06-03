Протасевич признал вину в организации несанкционированных акций

Обвиняемый в экстремизме и разжигании розни белорусский блогер Роман Протасевич, задержанный 23 мая в аэропорту Минска, признал вину в организации несанкционированных акций в республике. Об этом он заявил в интервью программе "Марков. Ничего личного" на государственном белорусском телеканале ОНТ.

"Я признаю вину по 342-й статье УК Республики Беларусь (организация несанкционированных акций). Я осознал, что призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса", - заявил Протасевич.

Он подчеркнул, что добровольно огласился дать интервью государственному телеканалу. По словам Протасевича, его, скорее всего, многие начнут осуждать за это. "Уверен, что какие-то акции поддержки сойдут на нет", - отметил он.