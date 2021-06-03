Протасевич признался, что был связным между заговорщиками и штабом Тихановской

Белорусский блогер Роман Протасевич признался, что выступал посредником между заговорщиками, готовившими силовой захват власти в Беларуси, и штабом экс-кандидата в президенты республики Светланой Тихановской. Об этом он рассказал в интервью программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.

По словам блогера, он принимал участие в онлайн-переговорах заговорщиков, но скрывал свое лицо за черным квадратом. "Это был я. Этот черный квадрат, который был без подписи, это был я. Я должен был выступать связным между заговорщиками и штабом Тихановской", - заявил Протасевич.

Он также рассказал, что в республике, вероятно, остались нераскрытые радикальные вооруженные группы. "Скорее всего, до сих пор в Беларуси есть несколько спящих ячеек​​​. Не знаю, насколько эта информация реальна, но думаю, что как минимум часть схронов еще точно не нашли", - отметил Протасевич. По его словам, такой вывод он может сделать исходя из данных, полученных во время общения с заговорщиками.

Блогер подчеркнул, что в последнее время многое переосмыслил и решил больше не лезть в политику. "Я просто хочу надеяться, что смогу все исправить и жить обычной, спокойной жизнью, завести семью и детей, перестать бежать от чего-то", - отметил он, добавив, что у него уже проскакивали мысли вернуться в Беларусь, несмотря угрозу ареста.