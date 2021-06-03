Путин будет следить за матчами сборной России на Евро-2020

Вся страна, и президент тоже, будет следить за матчами российской сборной на чемпионате Европы по футболу, сообщил, отвечая на вопрос обозревателя "Российской газеты", пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"За матчами нашей сборной будет следить вся страна​​​. И, конечно же, и президент России, это совершенно обязательно", - сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли он следить за матчами нашей команды в Санкт-Петербурге.

"И, конечно, мы все желаем нашим футболистам успехов. Но сначала мы будем болеть за наших хоккеистов, а потом за наших футболистов. И будем надеяться, что они все будут такие же успешные, как наши фигуристы", - заключил Песков, отвечая на вопрос о шансах нашей сборной выйти из группы.