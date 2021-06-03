Путин примет участие в открытии памятника Александру III

В субботу, 5 июня, в Гатчине президент Владимир Путин примет участие в церемонии открытия памятника императору Александру III. Это подтвердил журналистам по их просьбе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, планируется", - ответил Песков на вопрос, примет ли президент участие в этом мероприятии.

Памятник создавался по инициативе Гатчинского музея-заповедника, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества за счет нацпроекта "Культура". Монарх изображен сидящим на троне. Гатчинский дворцово-парковый ансамбль был любимой резиденцией императора.