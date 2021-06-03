Единую систему управления Белгородской областью создадут на платформе "Россети Центр"

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский и врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписали соглашение о стратегическом взаимодействии, направленном на повышение качества и оперативности принимаемых решений в интересах жителей региона.

Энергетики предоставят материально-техническую базу, технологии и наработанный положительный опыт для реализации проекта, примут непосредственное участие в запуске единой региональной информационно-аналитической площадки. Также стороны договорились о сроках выполнения комплекса мероприятий по созданию эффективной модели управления областью.

"Соглашение, которое мы подписали с "Россети Центр", позволит нам внедрять новый формат инфраструктуры управления регионом. Конечно, Белгородская область - достаточно благополучный регион с точки зрения федерально интегрированной и региональной экономики. Но то, о чем сейчас договорились - это совершенно новый формат экономики. Выстроенное взаимодействие нам позволит по-другому решать проблемы, с которыми сталкиваются наши жители. Мы создадим механизм, который позволит нам видеть проблематику совсем в другом масштабе. Не просто оптимизировать работу, а по-настоящему управлять регионом на другом уровне. Мы получаем возможность сэкономить ресурсы - это самое ценное", - прокомментировал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

Фото: Россети Центр

"За последние годы наша компания реализовала несколько крупных проектов по созданию высокотехнологичных объектов для повышения надежности и доступности электросетевой инфраструктуры. Мы имеем компетенции, которые могут быть полезны и в других сферах жизнедеятельности региона. Достигнутые сегодня договоренности будут способствовать улучшению системы реагирования на запросы населения и, безусловно, окажут прямое влияние на повышение уровня комфорта и безопасности жителей и гостей Белгородской области", - отметил генеральный директор "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.