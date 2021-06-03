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03.06.2021 14:23
Рубрика: Происшествия

Экс-замглавы Росимущества Елена Паткина получила 7,5 лет колонии

Текст: Иван Егоров

Мещанский суд Москвы признал Елену Паткину виновной в растрате 154 миллионов рублей и приговорил к 7,5 годам колонии общего режима. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мещанского суда, экс-чиновнице был также назначен штраф в 700 тысяч рублей. После оглашения приговора ее взяли под стражу в зале суда. Также суд приговорил к 4 годам и 10 месяцам колонии бывшего главного бухгалтера управления Росимущества по Московской области Марину Чичерину. С учетом зачета времени нахождения ее под стражей суд освободил от наказания в части лишения свободы оставив штраф в 200 тысяч рублей.

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Еще три фигуранта дела Алексей Адамов, Вячеслав Захаров и Федор Шумкин получили от трех с половиной до трех лет и десяти месяцев лишения свободы. При этом Захарова с учетом времени, проведенного под стражей освободили от лишения свободы, а Шумкин получил условный срок. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства солидарно со всех осужденных 154 миллионов 566 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2014 году фигуранты воспользовались деньгами плательщиков, которые неверно указали реквизиты при перечислении платежей по договорам, и зачисляли их в раздел невыясненных платежей федерального бюджета. При этом они не возвращали деньги на счета граждан, а изготавливали и направляли в управление Федерального казначейства по Московской области фиктивные документы с ложными сведениями по принадлежности и виду платежей.

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