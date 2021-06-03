Искусственный интеллект укажет на остеопороз и ишемическую болезнь сердца

В рамках эксперимента по внедрению искусственного интеллекта в московское здравоохранение число направлений исследований, в обработке которых врачам помогут цифровые технологии, в 2021 году будет увеличено до 13.

Уже в июне врачам-рентгенологам столичных медучреждений станут доступны алгоритмы, помогающие распознавать остеопороз и признаки ишемической болезни сердца на компьютерной томографии грудной клетки, в том числе низкодозной (КТ/НДКТ). Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Появление в столичных медорганизациях сервисов на основе искусственного интеллекта по новым направлениям - результат планомерного развития единой цифровой платформы здравоохранения. Сейчас технологии в рамках московского эксперимента помогают анализировать четыре вида исследований. До конца 2021 года мы планируем предложить врачам новые инструменты, которые облегчат их работу. Так, медикам будут доступны алгоритмы для обработки еще девяти новых направлений исследований. Мы планируем внедрить технологии искусственного интеллекта для анализа КТ/НДКТ органов грудной клетки с целью выявления эмфиземы легких, аневризмы грудного отдела аорты, легочной гипертензии; КТ головного мозга для диагностики инсультов, злокачественных новообразований, рассеянного склероза, болезни Альцгеймера; МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника для выявления грыж, протрузий, стеноза, а также рентгенографии опорно-двигательного аппарата для выявления артроза, плоскостопия, переломов конечностей и позвонков; КТ/НДКТ снимках грудной клетки для диагностики остеопороза и признаков ишемической болезни сердца. Сервисы для анализа последних двух направлений появятся в столичных клиниках уже в июне. Важно, что мы открыто привлекаем инновации: не сами разрабатываем системы компьютерного зрения, а приглашаем разработчиков, интегрируем эти решения с единой цифровой платформой, проверяем точность сервисов, и только лучшие из них мы внедряем в ежедневную практику всей сети", - рассказала вице-мэр.

Сам механизм работы ИИ-сервисов останется прежним: они будут обрабатывать снимок до того, как к нему приступит врач, и выделять цветовыми подсказками области, которые требуют повышенного внимания, чтобы специалист не пропустил ни малейших признаков наличия патологии.

Напомним, что Москва с 2020 года реализует эксперимент по использованию инновационных технологий для анализа медицинских изображений. Проект стал одной из первых открытых городских инициатив по привлечению инновационных компаний к созданию и внедрению высокотехнологичных сервисов в социальной сфере.

Сервисы искусственного интеллекта интегрированы в единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) ЕМИАС и доступны врачам-рентгенологам всех московских медицинских учреждений, подключенных к ЕРИС. Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, которая разработана и развивается совместно Комплексом социального развития Москвы и Департаментом информационных технологий.