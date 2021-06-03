Из-за ошибки банка житель Тулы перевел на свой счет 95 млн рублей

В Туле сегодня в Советском районном суде рассматривается дело о хищении из банка более 95 миллионов рублей и их легализации. Крупную сумму подсудимый получил из-за технического сбоя программы, рассказала "РГ" пресс-секретарь суда Елена Привезенцева.

Предварительным следствием установлено, что обвиняемый воспользовался технической ошибкой в программном обеспечении при проведении транзакций и перевел на свою карту в этом банке крупную сумму: за сутки с 21:24 часов 31 мая до 21:39 1 июня 2020 года он провел 220 транзакций. В итоге получил на карту 95 244 570 рублей.

Деньгами туляк распорядился также оперативно. Купил недвижимость на имя другого человека и произвел различные финансовые операции. Все потратить не успел. оставшуюся часть денег - 39 161 919 рублей 74 копеек вернул банку.

В настоящее время этот человек находится под подпиской о невыезде.

Как уточнили в суде, наказание по вменяемой статье - срок до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.