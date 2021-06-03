Москвичка Любовь Матюшенкова - мама двоих детей и руководитель проектов группы компаний Сбер - оставила работу, чтобы изменить ситуацию в сфере нянь. "Я начала сотрудничать с агентствами подбора сначала просто как клиент, - объяснила она "РГ". - Но часто сталкивалась с разными проблемами: подобрать няню до сих пор ничуть не легче, чем в советское время!"

А няня семье Любови в свое время была необходима до крайности. Дома дети-подростки, по работе - тотальная загрузка. В различных банках собеседница "РГ" занималась "диджитализацией": переводила взаимодействие с клиентами в "цифру". Однако подобрать няню оказалось делом непростым.

"Сложилось впечатление, что для многих агентств не так уж и важно, подошла няня семье или нет, - делится Любовь Матюшенкова. - Главное - "продать" человека". Постоянно торопили, хотя подходящих под требования сотрудников почти не присылали. И уж тем более почти никто не нес ответственности за того, кого "продали" в семьи.

Права родителей, как и трудовые права самих нянь, сейчас не защищены

"И получается, что права родителей, как и трудовые права самих нянь, не очень-то и защищены", - пришла к выводу Любовь Матюшенкова. И она решила что-то изменить в этой сфере, причем тотально. "Люба была нашим клиентом, - рассказывает руководитель сервиса "Бабушка на час" Наталия Линькова. - Она не просто мама, а еще и профи в IT-сфере. А так как мы стремимся изменить ситуацию, организуем на грант мэрии бесплатную школу нянь, то подумали: а почему бы не сделать такую маму нашим компаньоном?" Теперь Любовь сделает, по сути, новую IT-платформу для поиска нянь. Новая бизнес-леди провела исследование: что вообще нужно аудитории от сервиса нянь. Одним из самых важных факторов оказалась максимальная прозрачность процесса. Основа всего - это автоматизированные проверки кандидатов в няни. По открытым источникам с согласия людей проверяются кредитные истории, судимости. Психологи проводят собеседования. В итоге она рассчитывает создать маркетплейс, такой же понятный и удобный, к каким мы привыкли в сферах других услуг.