Названы самые большие зарплаты в Москве

В рейтинг самых "дорогих" вакансий в Москве вошли позиции с зарплатами от 200 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на недавнее исследование сервиса "Работа.ру".

От 200 тысяч рублей предлагают операционному директору транспортной компании. Техник-керамист в стоматологической лаборатории может претендовать на 250 тысяч рублей. В такую же сумму работодатели оценивают услуги Senior JavaScript Fullstack разработчика. В загородный дом в Московской области требуется помощники по хозяйству с зарплатами до 280 тысяч рублей и с проживанием в элитном коттедже.

Наконец, замдиректора сети салонов красоты приглашают на 300 тысяч рублей. Это самая высокая зарплата, которую предлагают в столице.