Ока в Калуге покрылась пятнами

В министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области подтвердили загрязнение реки Оки в областном центре. Сотрудники министерства отслеживают движение пятен, сообщается на официальной странице минэкологии в соцсети.

Видео с пятнами на воде, похожими на нефтепродукты, размещено в интернете. Очевидцы также сообщили о специфическом запахе пятен. Специалисты минэкологии с утра проверили информацию - загрязнение Оки в районе понтонного моста подтвердилось.

Теперь предстоит выяснить, что это и откуда. Обследуются реки и ручьи, впадающие в Оку.

Водоканал - на Оке расположен водозабор, снабжающий Калугу водой, - о загрязнении предупредили. Всю собранную информацию экологи передали в Росприроднадзор.