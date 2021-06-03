Ракова: Пациент должен быть в центре оказания медицинской помощи

На сессии "Цифровое здравоохранение: прозрачность, эффективность и качество" Петербургского международного экономического форума заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о ключевых принципах цифровизации социальной сферы столицы и об основных барьерах на этом пути. Также вице-мэр сообщила, что с 1 января 2022 года все детские поликлиники города перейдут на ведение исключительно электронных медкарт.

"Весь мощный потенциал "цифры" мы понимали еще 10 лет назад. Поэтому на протяжении этого времени Москва инвестировала в цифровизацию всех сфер городского хозяйства, включая здравоохранение. За это время мы накопили большой опыт. Все ошибочно считают, что цифровизация - это когда раньше документы заполнялись с помощью ручки, а теперь формируются их аналоги в электронном виде. А потом это все складывается в банку, которую красиво называют Big Data. Конечно, это важные и обязательные условия, но недостаточные для того, чтобы "цифра" позволила перейти на новый уклад. Попытка переложить аналоговые процессы в медицине в "цифру" не только не приведет к повышению эффективности отрасли, наоборот - она снизит производительность труда. Врач гораздо быстрее пишет, чем печатает на компьютере. Только одновременно с переосмыслением и перестройкой всех процессов, с пониманием, что именно пациент должен быть в центре, а не услуга, с переходом на клиентские пути - возможна эффективность цифровизации. Полноценная "цифра" должна полностью изменить весь уклад, и это влечет серьезные организационные изменения. Без них истинного эффекта не будет", - объяснила заммэра.

Свои аргументы Анастасия Ракова проиллюстрировала двумя примерами - созданием в Москве телемедицинского центра и референс-центра. Телемединский центр был создан в период пандемии под задачи, которые раньше просто не существовали, - вести пациентов с COVID-19 на дому. Но пандемия закончится, и, если не пересмотреть процессы оказания первичной медпомощи в поликлинике и не встроить в них органично телемедицинский центр, его существование будет неэффективно.

"Мы поставили в поликлиники вместо аналогового оборудования цифровое, создали единую цифровую платформу. Снимки "падают" в электронную медкарту сразу же с заключением. Эффективно и правильно объединить их в одном центре, дать каждому специализацию. Это очень тяжелый организационный процесс, но без этого "цифры" не будет", - поделилась вице-мэр.

Отдельно заммэра отметила важность инфраструктурной составляющей цифровизации - цифрового оборудования, единой информационной системы и структурированных данных.

"Все забывают, что помимо розеток, WiFi и компьютеров нужно еще обеспечить перевод оборудования из аналогового в цифровое. Второе условие - создать гибкие адаптивные информационные системы. Данные для цифровизации - это не скан-копии бумаг, а структурированные по единым справочникам сведения. И здесь мы сталкиваемся с фрагментарностью отраслевого методологического регулирования. У Москвы уже есть наработки в этой сфере, и мы готовы обмениваться опытом с регионами", - рассказала она.

Анастасия Ракова подчеркнула, что один из барьеров на пути к цифровому здравоохранению - недостаток готовых продуктов на рынке. Именно поэтому столица начала создавать спрос и самостоятельно формировать этот рынок.

"Сегодня на рынке мало готовых продуктов, отвечающих нашим требованиям. С одной стороны, это объяснимо - все сервисы основываются на больших данных, и их может либо не быть, либо доступ к ним может быть ограничен. С другой стороны, самый крупный заказчик таких сервисов в медицине - это государство. Полтора года назад мы стали формировать рынок цифрового зрения. Мы объявили эксперимент по цифровому зрению, не стали сами создавать сервисы, а пошли по модели открытых инноваций. Сейчас со всеми разработчиками определяем требования к продукту", - пояснила вице-мэр.

В завершении своего выступления вице-мэр подчеркнула, что "цифра" будет настоящей, когда не будет бумаги.

"Сейчас у нас есть цифровые продукты, но в больницах и поликлиниках до сих пор остаются бумажные карты, бумажные направления. С этого года в двух поликлиниках Москвы проводится эксперимент по ведению исключительно медицинских карт в электронном виде. У нас в планах, что с 1 января следующего года все детские поликлиники будут работать только с электронной медкартой. Для того, чтобы персоналу было приятно, мы в картохранилище создадим лучшую комнату отдыха для персонала", - сообщила Анастасия Ракова.