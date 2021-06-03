Сергею Фургалу продлили арест до года

Басманный суд Москвы в четверг продлил срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до одного года.
Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская, суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил меру пресечения до 7 июля. Предыдущий срок ареста, продленный судом, истекает 8 июня. А 9 июля наступает год с момента задержания Фургала. Его обвиняют в организации убийств двух бизнесменов и покушении на убийство еще одного предпринимателя.
Следственный комитет обвиняет бывшего губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.
Своей вины Сергей Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с материалами дела. После этого прокуратура утвердит обвинительное заключение, и дело будет передано в суд.