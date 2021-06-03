Сергею Фургалу продлили арест до года

Новости

Площадь пожара на машиностроительном заводе в Климовске выросла до 3 тысяч кв. м 19:44
Захарова отметила отсутствие реакции ЕС на посадку самолета Ryanair в Берлине 19:33
Дания отозвала разрешение на прокладку конкурента "Северного потока-2" 19:30
Рогозин хотел бы полететь в космос 19:28
Котяков рассказал, когда рынок труда в РФ вернется к докризисному уровню 19:26
Минпромторг: Объем нелегальной продукции в России снизился в три раза 19:23
Кириенко рассказал, что ждет от выборов в Госдуму 19:14
Беларусь зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт" 19:10
Росстат зафиксировал рост цен на автомобильное топливо 19:01
Беларусь сократила персонал дипмиссии США и ужесточила выдачу виз 18:59
На Украине впервые продали тюрьму 18:49
Песков рассказал о двойном иммунитете к коронавирусу 18:48
ЦБ предлагает разрешить подросткам с 12 лет торговать ценными бумагами 18:47
Сильный пожар в Климовске тушат вертолеты Московского авиационного центра 18:41
Белый дом представил план первой зарубежной поездки Байдена 18:31
В Москве девушка обвинила в избиении боксера Арутюна Аветисяна 18:30
Телеведущий Евгений Попов: Политикам следует напрямую общаться с населением 18:20
В Федеральном казначействе предполагают уплату налогов цифровым рублем 18:16
В Арктике появится газохимический комплекс 18:12
Песков не исключил визита Путина на авиасалон МАКС 18:05
В Турции подсчитали потери от ограничения авиасообщения с Россией 18:01
Собянин назвал срок отмены запрета на массовые мероприятия 18:01
Нарышкин: Попытки пересмотра итогов Второй мировой вызывают сожаление 17:52
Глава "Газпром-медиа" высказался об идее регулирования работы блогеров 17:47
Ракова: Пациент должен быть в центре оказания медицинской помощи 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
03.06.2021 19:05
Рубрика: Происшествия

Вину не признает

Сергею Фургалу продлили арест до года
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8473)
Басманный суд Москвы в четверг продлил срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до одного года.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская, суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил меру пресечения до 7 июля.​​ Предыдущий срок ареста, продленный судом, истекает 8 июня. А 9 июля наступает год с момента задержания Фургала. Его обвиняют в организации убийств двух бизнесменов и покушении на убийство еще одного предпринимателя.

Следственный комитет обвиняет бывшего губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.

Своей вины Сергей Фургал не признает. В настоящий момент экс-губернатор знакомится с материалами дела. После этого прокуратура утвердит обвинительное заключение, и дело будет передано в суд.

Опубликовано видео задержания замглавы челябинского минстроя
В регионах Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Силуанов: Минфин не рассматривает изменение ставки НДФЛ
Захарова раскритиковала требования Праги
Российских автомобилистов предупредили о новом штрафе
Курс евро впервые с 1 апреля опустился ниже 89 рублей
В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества
В регионах потребовали провести проверку аттракционов