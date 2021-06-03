Северный речной вокзал в Москве принял более 60 тысяч пассажиров

С начала навигации Северный речной вокзал принял более 60 тыс. пассажиров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

По информации диспетчерской службы Северного речного вокзала, за период с 24 апреля было отмечено около 1500 подходов судов круизных и прогулочных направлений, пассажиропоток составил более 60 тыс. человек. "Основной трафик приходится на прогулочные маршруты - в выходные дни каждый час отправляется по пять теплоходов", - сообщил Бирюков.

В зоне ответственности диспетчерской Северного речного вокзала находятся 17 причалов, из них 11 предназначены для швартовки круизного флота, остальные - для стоянки прогулочных судов. Обновленные причалы могут одновременно принять 34 судна: 19 крупных круизных лайнеров и 15 прогулочных судов.

Безопасное движение флота в акватории вокзала обеспечивают дежурные диспетчерской ГБУ "Гормост". Они расставляют суда по местам стоянки с учетом их технических характеристик, организовывают отшвартовку и своевременное отправление.

Как отметил глава комплекса городского хозяйства, в рамках реконструкции причалов была создана система электроснабжения для подключения находящихся на стоянке судов. Это позволило отказаться от использования дизельных двигателей во время стоянки. Одновременно электроэнергию могут получать 24 судна.

На причалах Северного речного вокзала налажена и система берегового водоснабжения. Установлены 10 заправочных точек, к которым суда подключаются с помощью гидрантов и пополняют запасы питьевой воды.