Сильный пожар в Климовске тушат вертолеты Московского авиационного центра

Пожар в подмосковном городе Климовск тушат в том числе столичные вертолеты. Об этом сообщает пресс-службы Департамента ГОЧСиПБ Москвы.

По предварительным данным, на улице Ленина произошел сильный пожар. Как сообщили "РГ" в пресс-службе, в тушении участвуют два пожарных вертолета Московского авиационного центра. Для ликвидации огня вертолеты Ка-32А оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, с помощью которого пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно.

Ранее в МЧС по Московской области сообщили, что пожар возник возле торгового центра. По предварительной информации, горит мусор.