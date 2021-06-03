Собянин назвал срок отмены запрета на массовые мероприятия

Последние ковидные ограничения, связанные с запретом массовых мероприятий, могут быть сняты в Москве уже этой осенью. Об этом "Интерфаксу" заявил мэр Сергей Собянин.

По оценкам главы города, именно ближе к осени в Москве окончательно сформируется так называемый коллективный иммунитет к коронавирусу. Как напомнил Сергей Собянин, большая часть ограничений уже отменена, остались только отдельные профилактические меры.

Массовые мероприятия, скорее всего, могут быть разрешены с формированием коллективного иммунитета.