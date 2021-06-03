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03.06.2021 15:28
Рубрика: Происшествия

Суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Текст: Иван Егоров
Зюзинский суд Москвы признал рэпера Алишера Валеева известного как Моргенштерн виновным в пропаганде наркотических средств в его песнях и клипах.
Фото: Зюзинский суд/ТАСС Фото: Зюзинский суд/ТАСС
Фото: Зюзинский суд/ТАСС

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Зюзинского суда, Валеев признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.6.13 КоАП РФ - о пропаганде либо незаконной рекламе наркотических средств.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Рэперу Моргенштерну не разрешили выступить в Петербурге

Ему назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщил журналистам адвокат рэпера Сергей Жорин, претензии полиции связаны с текстами песен и клипами "Розовое вино 2" и "Family". По словам Жорина защита будет обжаловать это решение суда.

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