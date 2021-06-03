Суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Зюзинский суд Москвы признал рэпера Алишера Валеева известного как Моргенштерн виновным в пропаганде наркотических средств в его песнях и клипах.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Зюзинского суда, Валеев признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.6.13 КоАП РФ - о пропаганде либо незаконной рекламе наркотических средств.

Ему назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщил журналистам адвокат рэпера Сергей Жорин, претензии полиции связаны с текстами песен и клипами "Розовое вино 2" и "Family". По словам Жорина защита будет обжаловать это решение суда.