Новости

Сет Роген перезапустит "Черепашек-ниндзя": есть дата премьеры 12:02
В июне Минфин увеличит покупки валюты 12:00
На пляжах Анапы запретили купаться из-за непогоды 11:59
Власти Москвы сообщили о дефиците мигрантов 11:51
Супруги выманивали деньги дистанционным способом 11:47
Задержанный в Минске Протасевич заявил, что его "подставили" соратники 11:46
Во Владимире электромонтера будут судить за пожар в драмтеатре 11:45
Президент Сирии привился "Спутником V" 11:41
ФАС и операторы связи подписали меморандум по борьбе со спам-звонками 11:35
Мишустин назвал приоритетом госполитики сохранение многообразия культур 11:35
Сенатор: Проще запретить деятельность коллекторов, чем лишать их пенсий 11:34
Петербург признали беговой столицей России 11:33
Кириенко: Российский закон об иноагентах либеральнее американского 11:32
Оперштаб: Еще 2 682 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:31
Мантуров: Россия может производить 30 миллионов доз "Спутника V" в месяц 11:30
Главный секрет французской АПЛ случайно попал на фото 11:25
Новак: Цены на нефть соответствуют текущему уровню потребления 11:22
Осенью зрительные залы вновь могут заполниться на 100 процентов 11:13
Цифровой проездной IATA Pass может заработать в России до конца года 11:12
На "Нашествие" пустят только с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19 11:12
Microsoft представит новую версию Windows: что интересного ждет пользователей 11:06
Иванов: Экологический сбор с производителей упаковки будет повышен 11:00
Чубайс рассказал, как России сохранить статус энергетической сверхдержавы 10:44
Кириенко: Система социальных лифтов в России работает 10:36
Новак исключил принцип "бери или плати" при социальной газификации 10:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
03.06.2021 11:47
Рубрика: Происшествия

Супруги выманивали деньги дистанционным способом

Текст: Михаил Фалалеев

В Белгородской области семейная пара организовала торговлю в интернете. Вот только никаких товаров у них не было и продавать на самом деле они ничего не собирались.

Фото: iStock
Мошенники вернулись к старой схеме кражи денег с карт россиян

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что супруги организовали кол-центр в собственном доме в селе Можайское Новооскольского городского округа. Они размещали на интернет-площадках объявления о продаже цифровой техники, инструментов, запчастей, экипировки для мототранспорта и прочих изделий. Однако в действительности они не обладали этими товарами и не намеревались отправлять их покупателям. Но для повышения спроса они организовали демпинг - устанавливали цены существенно ниже рыночных.

Супруги систематически меняли сим-карты, а предоплату за несуществующие товары получали на электронные кошельки. Пока известно о 15 таких случаях мошенничества. Их жертвами стали жители Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Орловской, Курской, Воронежской, Саратовской, Томской, Ульяновской областей и Краснодарского края.

Полицейские при участии регионального Управления Росгвардии задержали мошенников. Выяснилось, что супруги являются гражданами одной из стран ближнего зарубежья. При обыске в их доме изъяли 11 сотовых телефонов, 27 банковских карт, 2 ноутбука, более ста сим-карт различных операторов сотовой связи и деньги, имеющие доказательственное значение.

Задержанные мошенники взяты под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область РГ-Видео

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Новак исключил принцип "бери или плати" при социальной газификации
ФАС и операторы связи подписали меморандум по борьбе со спам-звонками
Правительство готовит стандарт для "беспилотных" дорог
Путин: Выплату по 10 тысяч рублей получат семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет
Почему в автоавариях чаще гибнут ночью, а пешеходов сбивают днем
Банк России рассказал о трех схемах мошенничества на рынке Форекс