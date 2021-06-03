Супруги выманивали деньги дистанционным способом

В Белгородской области семейная пара организовала торговлю в интернете. Вот только никаких товаров у них не было и продавать на самом деле они ничего не собирались.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что супруги организовали кол-центр в собственном доме в селе Можайское Новооскольского городского округа. Они размещали на интернет-площадках объявления о продаже цифровой техники, инструментов, запчастей, экипировки для мототранспорта и прочих изделий. Однако в действительности они не обладали этими товарами и не намеревались отправлять их покупателям. Но для повышения спроса они организовали демпинг - устанавливали цены существенно ниже рыночных.

Супруги систематически меняли сим-карты, а предоплату за несуществующие товары получали на электронные кошельки. Пока известно о 15 таких случаях мошенничества. Их жертвами стали жители Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Орловской, Курской, Воронежской, Саратовской, Томской, Ульяновской областей и Краснодарского края.

Полицейские при участии регионального Управления Росгвардии задержали мошенников. Выяснилось, что супруги являются гражданами одной из стран ближнего зарубежья. При обыске в их доме изъяли 11 сотовых телефонов, 27 банковских карт, 2 ноутбука, более ста сим-карт различных операторов сотовой связи и деньги, имеющие доказательственное значение.

Задержанные мошенники взяты под стражу.