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03.06.2021 18:39
Рубрика: Общество

Светлана Разворотнева: Детям нужны бесплатные творческие кружки и спортивные секции

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Екатерина Бибикова Фото: Екатерина Бибикова
Фото: Екатерина Бибикова

Флешмоб "Дети встаньте в круг" прошел в Печатниках. Так жители района вместе с членом Общественной палаты РФ и правозащитницей Светланой Разворотневой хотят привлечь внимание властей к проблеме нехватки в районе кружков и секций для внеклассных занятий детей. Активисты просят вернуть в район досуговый центр, который ранее располагался на улице Полбина д.9 к.3, но был демонтирован из-за строительства нового объекта улично-дорожной сети.

Фото: Екатерина Бибикова
Светлана Разворотнева: Бесплатные кружки и секции для детей и молодежи - надежная инвестиция в будущее страны

Разворотнева рассказала, что старый комплекс являлся объектом первостепенной важности и точкой притяжения для населения всех возрастных категорий. В нем проходили все значимые для района мероприятия и реализовывался ряд социально-важных районных и окружных проектов, проводилась большая работа по пропаганде здорового образа жизни среди подростков и родителей.

Директор ГБУ КСЦ "Печатники" Ирина Лопотынская считает, что снос флагманского здания культурно-спортивного центра "Печатники" больно ударил по более чем полутора тысячам его воспитанников.

- Нам выделили дополнительные помещения для размещения, но это маленькие комнаты на первых этажах жилых домов, которым требуется капитальный ремонт. Заменить утраченное строение они не могут. За эту историю болеет весь район, - поделилась она.

Родители, обеспокоенные сложившейся ситуацией, обратились за помощью к правозащитнице. Вместе они просят построить новый центр взамен снесенного. Они собрали уже более 3-х тысяч подписей под обращением к мэру Москвы Сергею Собянину.

- Дети мечтают о больших победах. В каждом ребенке заложен огромный потенциал. Наша задача - помочь ему раскрыться и найти свое место в жизни и обществе, - заявила Светлана Разворотнева.

Юным жителям столицы не хватает бесплатных творческих кружков и спортивных секций с хорошим преподавательским составом и всем необходимым инвентарем в шаговой доступности от мест их проживания, считает она. Разворотнева уверена - строительство новых досуговых комплексов поможет решить проблему и предоставит подрастающему поколению все необходимые возможности для всестороннего развития.

В этом ее поддерживают семьи, принявшие участие во флешмобе. В ходе мероприятия они представили зарисовки и небольшие представления, олицетворяющие виды спортивного или культурного досуга, которым хотят заниматься их дети.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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