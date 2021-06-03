В Подмосковье откроют производство лекарств от онкологии

В Московской области появится новое производство лекарств от онкологии. Соглашение об этом подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент группы компаний "Рус Биофарм" Пуния Сатия Карм.

Завод по производству медицинских препаратов для лечения онкологии и других серьезных социально-значимых заболеваний начнут строить в особой экономической зоне "Дубна" уже в этом году. Завершить строительство планируется в 2023-м. Инвесторы планируют вложить в проект порядка трех миллиардов рублей, производить 350 тонн лекарств в год и предоставить жителям Дубны 240 новых рабочих мест.

"Подмосковное правительство оказывает нам всяческую поддержку - сопровождает по принципу "одного окна", помогает в приобретении производственного оборудования, компенсирует затраты на инфраструктуру. А для резидентов особых экономических зон предусмотрены льготы по налогам, доступны точки подключения к коммунальным сетям, оказываются консультационные услуги", - отметил Пуния Сатия Карм.