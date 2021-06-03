В Москве бесплатная школа нянь объявила набор на июнь

Бесплатная школа нянь "Бабушка на час", которая работает в Москве в центре "Моя карьера", заканчивает набор студентов на шестой июньский поток. Об этом сообщает официальный портал мэрии mos.ru.

Школа нянь работает в центре "Моя карьера" при поддержке департамента труда и социальной защиты населения. Обучение студентов проводится на средства гранта мэра "Москва - добрый город", поэтому абсолютно бесплатно для всех желающих. В этом году было организовано пять потоков обучения, сертификаты нянь получили более 1 400 студентов. При этом 30 процентов выпускников успешно трудоустроились.

"У нас появились случаи, когда ученики выходят на работу уже во время обязательных стажировок", - рассказывает основатель и руководитель сервиса "Бабушка на час", автор образовательной программы Школы Наталия Линькова. Это происходит фактически на этапе знакомства, когда родители имеют возможность оценить знания, полученные няней в Школе.

Многие выпускники отмечают, что за год выросла и средняя зарплата выпускников. Если в 2020 году она составляла 60 тысяч рублей, то в 2021-м - уже 75 тысяч рублей. При почасовой занятости ставка нянь поднялась с 300 до 400 рублей. В то же время самая высокая месячная зарплата выпускников Школы за год выросла с 110 до 120 тысяч рублей.

Возможность бесплатного обучения и успешного трудоустройства привлекает студентов разного пола и возраста. В этом году самой молодой студентке было 22 года, а самой пожилой - 74 года. Среди мужчин, которые тоже активно проходят обучение, самому молодому было 28 лет, а самым опытным участником экзаменов оказался 70-летний пенсионер.

Сейчас заканчивается набор на шестой поток Школы нянь. Количество мест на курсе ограничено, поэтому уже сейчас стоит записаться по ссылке. Занятия в очном потоке начнутся 7 июня.