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03.06.2021 18:30
Рубрика: Происшествия

В Москве девушка обвинила в избиении боксера Арутюна Аветисяна

Текст: Сергей Бабкин

Жительница Москвы обвинила в избиении известного боксера Арутюна Аветисяна, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

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По версии потерпевшей, знакомый спортсмен напал на нее в доме на Шелепихинском шоссе, 1. Кроме того, заявила девушка, боксер угрожал ей ножом.

Обо всем этом 27-летняя москвичка сообщила в полицию. Правоохранительные органы начали проверку всех обстоятельств нападения. Также в ситуации разбирается национальная федерация бокса. Отмечается, что Арутюн Аветисян выступает на профессиональном ринге и победил во всех 13 поединках.

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