В Москве девушка обвинила в избиении боксера Арутюна Аветисяна

Жительница Москвы обвинила в избиении известного боксера Арутюна Аветисяна, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

По версии потерпевшей, знакомый спортсмен напал на нее в доме на Шелепихинском шоссе, 1. Кроме того, заявила девушка, боксер угрожал ей ножом.

Обо всем этом 27-летняя москвичка сообщила в полицию. Правоохранительные органы начали проверку всех обстоятельств нападения. Также в ситуации разбирается национальная федерация бокса. Отмечается, что Арутюн Аветисян выступает на профессиональном ринге и победил во всех 13 поединках.