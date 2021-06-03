В Москве объявили финалистов Международного инженерного чемпионата CASE-IN

Победителями и призерами Международного инженерного чемпионата CASE-IN, финал которого прошел в Москве, стали 40 конкурсантов из 19 регионов страны. Всего в финале приняли участие более 600 студентов и молодых специалистов из России и стран СНГ по восьми направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом, электроэнергетика, проектный инжиниринг.

Чемпионат CASE-IN - один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Суть - в решении инженерных кейсов. Над чем пришлось потрудиться конкурсантам в этом году? Были задачи в области энергоемких технологий, о внедрении искусственного интеллекта в промышленность и городскую среду, о модернизации производства с учетом бережного отношения к природе. Предложили молодым инженерам задуматься и о развитии отраслевых компаний в постковидный период.

По словам директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки Дениса Аширова, министерство заинтересовано в том, чтобы профессия инженера оставалась современной, престижной, востребованной и популярной среди молодежи.

Чемпионат - часть федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". А в этом году он вошел в план основных мероприятий Года науки и технологий.