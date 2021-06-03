В Туле осужденный получил новый срок за убийство 29-летней давности

Новости

Умер актер из "Прослушки" и "МЭШа" Роберт Хоган 13:17
В Москве объявили финалистов Международного инженерного чемпионата CASE-IN 13:10
Новак: Цены на нефть вырастут выше 200 долларов, если не инвестировать в добычу 13:05
Силуанов заявил об отсутствии госрегулирования цен в России 13:03
МЭР: "Зеленые" облигации могут появиться в России уже в июне 13:00
ФНБ полностью избавится от долларовых активов в течение месяца 13:00
Софи Тернер сыграет в новом сериале HBO "Лестница" с Колином Фертом 12:50
Минтранс планирует создать еще одну авиакомпанию-лоукостер 12:48
В Бахрейне построят завод для производства вакцины "Спутник V" 12:42
Почта России предлагает 30-процентную скидку на подписку 12:33
В Партените построят жилой комплекс за 4,9 миллиарда рублей 12:32
Мишустин поручил подготовить программу обучения специалистов по авиастроению 12:27
Попова: Решение о вакцинации иностранных студентов будет скоро принято 12:27
Правительство расширило программу детского кешбэка с 10 мая по 20 сентября 12:19
В Туапсе возбудили дело о загрязнении моря нефтепродуктами 12:18
В реке Сухоне нашли возможного погибшего при крушении вертолета Robinson 12:18
Из-за ошибки банка житель Тулы перевел на свой счет 95 млн рублей 12:12
Новак: Нефть, газ и уголь в ближайшие десятилетия не уйдут с рынка 12:11
Сет Роген перезапустит "Черепашек-ниндзя": есть дата премьеры 12:02
В июне Минфин увеличит покупки валюты 12:00
На пляжах Анапы запретили купаться из-за непогоды 11:59
Власти Москвы сообщили о дефиците мигрантов 11:51
Супруги выманивали деньги дистанционным способом 11:47
Задержанный в Минске Протасевич заявил, что его "подставили" соратники 11:46
Во Владимире электромонтера будут судить за пожар в драмтеатре 11:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
03.06.2021 12:37
Рубрика: Происшествия

В Туле осужденный получил новый срок за убийство 29-летней давности

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Туле осужденный за разбой получил второй срок - за убийство двух человек, совершенное 29 лет назад. Зареченский районный суд приговорил мужчину к 23 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Тульской области.

Саратовца задержали 17 лет спустя после убийства

Следователям СУ СК РФ по региону удалось раскрыть убийство отца и сына, совершенное в 1992 году. Подробности судебного процесса рассказала "РГ" пресс-секретарь УСД региона Ольга Дячук. В апреле 29 лет назад подсудимый выпивал со своим знакомым в Комсомольском парке города. Потом они отправились в дом, где проживали знакомый с отцом. В какой-то момент хозяева начали обсуждать гостя, тому это не понравилось, и он решил разделаться с ними. Дождавшись, когда старший хозяин выйдет из дома, мужччина выстрелил в затылок его сыну. Самодельный пистолет калибром 5,6 мм гость принес с собой. Затем зашел в соседний дом и застрелил отца. После этого забрал из дома ценное имущество, попытался замести следы преступления и скрылся.

С июля 2010 года этот человек отбывал наказание за убийство двух человек, спряженное с разбоем. В прокуратуре уточнили, что о расстреле отца и сына он написал явку с повинной.

Суд не освободил подсудимого от ответственности в связи со сроком давности, поскольку преступление не утратило общественной опасности. С учетом позиции государственного обвинителя окончательный приговор по совокупности преступлений составил 23 года лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Попова: Надо выработать алгоритм поведения с учетом уроков пандемии
Новак исключил принцип "бери или плати" при социальной газификации
ФАС и операторы связи подписали меморандум по борьбе со спам-звонками
Правительство готовит стандарт для "беспилотных" дорог
Почему в автоавариях чаще гибнут ночью, а пешеходов сбивают днем
Банк России рассказал о трех схемах мошенничества на рынке Форекс