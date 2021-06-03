В Туле осужденный получил новый срок за убийство 29-летней давности

В Туле осужденный за разбой получил второй срок - за убийство двух человек, совершенное 29 лет назад. Зареченский районный суд приговорил мужчину к 23 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Тульской области.

Следователям СУ СК РФ по региону удалось раскрыть убийство отца и сына, совершенное в 1992 году. Подробности судебного процесса рассказала "РГ" пресс-секретарь УСД региона Ольга Дячук. В апреле 29 лет назад подсудимый выпивал со своим знакомым в Комсомольском парке города. Потом они отправились в дом, где проживали знакомый с отцом. В какой-то момент хозяева начали обсуждать гостя, тому это не понравилось, и он решил разделаться с ними. Дождавшись, когда старший хозяин выйдет из дома, мужччина выстрелил в затылок его сыну. Самодельный пистолет калибром 5,6 мм гость принес с собой. Затем зашел в соседний дом и застрелил отца. После этого забрал из дома ценное имущество, попытался замести следы преступления и скрылся.

С июля 2010 года этот человек отбывал наказание за убийство двух человек, спряженное с разбоем. В прокуратуре уточнили, что о расстреле отца и сына он написал явку с повинной.

Суд не освободил подсудимого от ответственности в связи со сроком давности, поскольку преступление не утратило общественной опасности. С учетом позиции государственного обвинителя окончательный приговор по совокупности преступлений составил 23 года лишения свободы.