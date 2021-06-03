В Воронежской области под завалами дачного дома оказались дети

Фото с места происшествия Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Плита перекрытия обрушилась на детей в недостроенном дачном доме в Лискинском районе. Идет разбор завалов.

Как сообщили в управлении МЧС по Воронежской области, ЧП произошло 3 июня в селе Копанище по улице Свободы, 29. Сигнал о происшествии поступил в 18.10.

По предварительным данным МЧС, под завалом может находиться двое или трое детей, возраст которых неизвестен.

На месте ЧП работают расчеты местной пожарно-спасательной части, поисково-спасательного отряда города Лиски и бригада скорой помощи. Кроме того, местная администрация направила для разбора завалов тяжелый кран.