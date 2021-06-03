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03.06.2021 15:17

Владимирская область заключила инвестиционное соглашение на 2,5 млрд

3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Владимир Сипягин и старший директор интегрированной цепочки поставок Mondelēz в Восточной Европе Дмитрий Шаченок подписали соглашение об условиях осуществления инвестиций в расширение производства на кондитерских фабриках в городах Собинка и Покров Владимирской области. На запуск новых производственных линий и модернизацию энергообеспечения предприятий компания направит около 2,5 млрд рублей.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

"Мы гордимся тем, что два из трех российских предприятий "Мон'дэлис Русь" расположены в нашем регионе. Эти производства активно развиваются, на них создаются новые рабочие места, пополняется социально ориентированный региональный бюджет. Убежден, нас ждут годы успешного сотрудничества, и администрация области продолжит оказывать всемерную поддержку инициативам компании. Сегодняшние письменные договоренности - это еще один уверенный шаг навстречу нашим уважаемым партнерам, благодаря которым за Покровом прочно закрепилась слава одной из шоколадных столиц России", - отметил Владимир Сипягин.

Старт реализации инвестиционной программы сразу на двух производственных площадках запланирован на август 2021 года. Мощности покровского и собинского заводов планируется увеличить к третьему кварталу следующего года. Обе производственные линии имеют высокий уровень автоматизации, для работы на них потребуются квалифицированные специалисты. В Собинке планируется создать 30 новых рабочих мест, в Покрове - 40.

Новая инвестиционная программа является продолжением проекта по расширению собинской бисквитной фабрики, в рамках которого уже вложено около 2,5 млрд рублей. На заводе построено порядка 20 тысяч кв. м производственных и складских площадей, установлена новая производственная линия, которая должна войти в эксплуатацию этим летом.

Фото: Администрация Владимирской области

"Компания Mondelēz International непрерывно инвестирует в свои ключевые бренды. Новый проект во Владимирской области позволит существенно увеличить производственную мощность предприятий, на которых изготавливаются легендарные бренды кондитерской продукции, и в целом удовлетворить рост потребительского спроса на снеки, упакованные бисквиты и шоколад", - сообщил Дмитрий Шаченок.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Администрации Владимирской области

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