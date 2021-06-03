Власти Москвы назвали число привитых от коронавируса

Прививку от коронавируса в Москве получили 1,5 миллиона человек. Об этом агентству "Интерфакс" заявил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

В городе продолжают работу около 200 прививочных пунктов. Каждый день в общей сложности хотя бы один из компонентов прививки получают около 10 тысяч человек. Они работают на постоянной основе. Власти призывают горожан как можно скорее привиться, в особенности перед летним отпуском.

Ранее мэр Сергей Собянин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом как стабильную. Наблюдавшийся в середине мая рост был связан с праздниками: люди начали обращаться к врачам только после удлиненных выходных.