Власти Москвы сообщили о дефиците мигрантов

Москва испытывает дефицит иностранной рабочей силы. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в Москве сегодня на 300 тысяч мигрантов меньше, чем обычно. "Это является результатом ограничений, связанных с въездом", - объяснил Ефимов. Он надеется, что со стабилизацией эпидемиологической обстановки эти ограничения будут отменяться.

На данный момент, отмечает заммэра, стоимость трудового мигранта в среднем подскочила на 20-30 процентов.