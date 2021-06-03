В Воронеже завотделения больницы получил срок за поборы с подчиненных

Левобережный суд Воронежа признал бывшего заведующего отделением анестезиологии и реанимации областной клинической больнице Игоря Губкина виновным в систематическом получении взяток от подчиненных. Общая сумма превысила шесть миллионов рублей, сообщили в суде.

В деле 20 эпизодов. В течение четырех лет: с августа 2015 по январь 2019 года, - Губкин получал деньги от врачей своего отделения как за профессиональное покровительство, так и за действия, входившие в его непосредственные обязанности. После возбуждения уголовного дела медик был уволен.

По совокупности преступлений бывшего администратора приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать руководящие посты в медучреждениях на пять лет. Кроме того, с него взысканы шесть с лишним миллионов рублей.

Губкин взят под стражу в зале суда. Приговор в силу не вступил.