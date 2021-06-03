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Ноу-хау по-соседски

Как на Дальнем Востоке реализуют российско-японские проекты
Текст: Ирина Дробышева
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 121(8472)
Японская гостиничная сеть Okura стала оператором отеля на Корабельной набережной во Владивостоке. Фото: Ирина Дробышева Японская гостиничная сеть Okura стала оператором отеля на Корабельной набережной во Владивостоке. Фото: Ирина Дробышева
Японская гостиничная сеть Okura стала оператором отеля на Корабельной набережной во Владивостоке. Фото: Ирина Дробышева

В рамках отдельного бизнес-диалога на ПМЭФ Россия и Япония обсудят укрепление экономических связей. В этом году "Плану сотрудничества для преобразования России в ведущую страну с благоприятной жизненной средой и инновационной реформой промышленности и экономики", предложенному премьер-министром Японии президенту России, исполнилось пять лет. Все восемь пунктов документа уже наполнились конкретными делами.

- В плане более 200 коммерческих проектов, примерно половина их находится на разных стадиях реализации. Конечно, не все идет гладко. Ограничение трансграничного сообщения, нестабильный курс рубля, изменчивость законодательства, санкции США прямо или косвенно затрагивают японский бизнес. Об этом говорят, например, ежегодные опросы предпринимателей, проводимые представительством Японской организации по развитию внешней торговли в Москве. Тем не менее интерес к российскому рынку сохраняется, и есть реальные результаты, - рассказал "РГ" ведущий научный сотрудник Центра исследований японо-российских отношений ДВФУ Тагир Хузиятов.

Японская корпорация открыла инжиниринговый центр в России

Отдельный пункт плана посвящен развитию промышленности в ДФО, а также формированию экспортной базы для выхода на рынки АТР.

Специально созданная платформа JPPV по привлечению японских инвестиций на Дальний Восток за три года помогла реализовать семь проектов в разных сферах экономики.

Так, в Хабаровске и Якутске успешно работают построенные по японским технологиям тепличные комплексы. Объемы производства овощей и салатной зелени в Якутске в прошлом году увеличились в 3,5 раза. Но это только начало. С участием Hokkaido Corporation в северной республике строится третья очередь комплекса "Саюри".

Еще один сельскохозяйственный проект: в январе 2020 года подписан меморандум о применении японских технологий для повышения на Дальнем Востоке производительности сои, кукурузы и других культур. Их предполагается в больших объемах отправлять на экспорт. Это же касается продукции из рыбы и морепродуктов - выпуск будут увеличивать.

В Хабаровске и Якутске успешно работают построенные по японским технологиям тепличные комплексы

Развивается сотрудничество в производстве сжиженного газа. К проекту НОВАТЭК "Арктик СПГ-2" на Гыданском полуострове подключились JOGMEC и Mitsui. Пуск первой линии запланирован на 2023 год. Через Севморпуть газ будут экспортировать в Европу и Азию. Включение Дальнего Востока здесь прямое: во-первых, понадобится перевалочный хаб на Камчатке, а во-вторых, верфь "Звезда" в Приморье будет производить для проекта газовозы ледового класса. Перспективным направлением сотрудничества в Арктике японцы считают и запуск регулярной контейнерной линии.

А в приамурском Сковородине российская группа ЕСН и Marubeni Corporation создают завод по производству метанола. Объем инвестиций в его первую очередь - 55 миллиардов рублей. В декабре 2020 года участники проекта подписали экспортный контракт.

Есть подвижки и в области энергетики: японская ветро­установка успешно протестирована в холодных климатических условиях Усть-Камчатска, уже заключен первый коммерческий контракт. По аналогичному варианту развивается сотрудничество в Тикси (Якутия).

Отдельный пункт - деревообработка. В Приморье и Татарстане реализуют проекты индивидуального домостроения, в том числе деревянного. А в октябре 2020 года в Амурске (Хабаровский край) завершилось строительство завода мощностью 90 тысяч тонн пеллет в год. Экспорт гранул начнется в ближайшее время. Проект реализовала японская Prospect Co., Ltd. совместно с российской группой RFP.

Работа продолжается.

- Мы поддерживаем российско-японские проекты, направленные на создание перерабатывающих мощностей и увеличение объемов экспорта - в том числе в рыбоперерабатывающей промышленности, - заметил глава минвостокразвития Алексей Чекунков. - Сейчас имеется уникальная возможность совместно создать новые торговые контрактные цепочки.

Кстати

Отдельный блок в плане сотрудничества - транспортный. В прошлом году бизнес Страны восходящего солнца активно тестировал Транссиб. РЖД и транспортная группа FESCO отправили первый контейнерный поезд с грузами в Европу в рамках сервиса Trans-Siberian LandBridge. В феврале РЖД и Maersk организовали транзитный контейнерный поезд. Возможно, уже в этом году будет запущен регулярный состав. В начале нынешнего года крупнейшие японские авиакомпании (JAL и ANA) начали полеты между Токио и Владивостоком.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край ДФО Приморский край ДФО Хабаровский край ДФО Якутия ДФО Амурская область

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