В России завершилось онлайн-голосованиеза территории, которые будут благо­устроены в 2022 году по нацпроекту "Жилье и городская среда". Привлечение жителей населенных пунктов к формированию общественных пространств имеет огромный смысл. Хотя бы потому, что контроль горожан за выполнением собственных решений всегда строже, нежели наблюдение за хлопотами мэрии, подчас наводящими тоску. Слишком много примеров, когда "украшательские" действия местных властей (за бюджетный счет!) приводили к печальным результатам. Были такие и на Дальнем Востоке.

Брак по расчету

Якутск - город половинчатых решений, выполняемых на треть. По одну сторону улицы может быть благоустроенный скверик, по другую - заросшее камышом болото с торчащими из него остатками наполовину снесенного барака. Радующие глаз новостройки нередко окружены непролазной грязью. Попытки городских властей придать общественным пространствам достойный облик часто грешат той же непродуманностью и половинчатостью.

Недавно в городе ввели очередную теплую автобусную остановку. С ее открытием спешили, чтобы успеть к выборам мэра. Насыпали кучу песка, даже не утрамбовав, на нее поставили павильон, у входа уложили красивую тротуарную плитку. Принимали объект торжественно, с разрезанием ленточки. Через месяц песок осыпался, конструкция стала расползаться, на "загулявшую" новую плитку люди боялись ступить, чтобы не переломать ноги.

Площадку переделали. Но любопытно объяснение, которое дал этому происшествию новоизбранный мэр Евгений Григорьев:

- Сейчас ведутся гарантийные работы за счет подрядчика. В момент установки остановки в марте было понятно, что грунт еще мерзлый, поэтому все эти работы были ожидаемы.

Удивительно: знали, что будет брак, но все равно делали. Точно так же организаторы работ знали, что все придется переделывать, когда укладывали тротуарную плитку по проекту благоустройства берега Талого озера. Ее начали укладывать в октябре прошлого года, когда уже выпал снег, и основу невозможно было утрамбовать. Весной все оттаяло, пешеходные дорожки стали проваливаться. "Заволновался" и асфальт, уложенный в те же сроки.

В управлении архитектуры и градостроительства при главе региона брак объяснили несовершенством федерального законодательства. Выделяемые минстроем России в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" средства (в данном случае - 130 миллионов руб­лей) должны быть освоены в течение года. А лето в Якутии короткое. Успеть до холодов не получается.

- С полной ответственностью мы шли на риски, принимая работы по Талому озеру. Мы понимали: укладка плитки поздней осенью приведет к тому, что придется перекладывать в соответствии с гарантийными обязательствами, - рассказала главный архитектор республики Ирина Алексеева.

Переделывать придется многое и долго. По словам руководителя предприятия-подрядчика Дмитрия Федорова, работы будут завершены к 19 июля. При этом, как следует из слов Ирины Алексеевой, в нынешнем году "несовершенное федеральное законодательство" все же не станет препятствием для качественного исполнения проектов.

- Выполнить все работы и уложиться в один строительный сезон возможно, если начать торги по выбору подрядчиков заранее. Такая практика принята в 2021-м, - сообщила она.

Туи в гранитном обрамлении

В азарте благоустройства Владивосток не так давно прославился на всю страну. За 10,8 миллиона рублей здесь на центральной площади установили гранитные скамейки, которые так напоминали кладбищенские, что язвительные горожане стали нести к ним венки и цветы. История выплеснулась в федеральные СМИ. Кроме того, на тротуарах улицы Светланской появились вазоны с туями, то ли гранитные, то ли мраморные. Не вазочки, а вазоны высотой в метр. В мэрии их назвали уличными кашпо и пообещали установить 243 таких конструкций. На это было выделено 9,7 миллиона рублей. Успели потратить 7,2 миллиона, как мрамор или гранит расползся после первого хорошего дождя.

В Южно-Сахалинске в 2015 году улицы оформили тюльпанами-светильниками. Шестиметровые пластмассовые конструкции уродовали город и к тому же заваливались во время циклонов

- Мы доказали, что лавочки не из чистого гранита. Провели все экспертизы и направили на завод-изготовитель документы, чтобы в одностороннем порядке расторгнуть договор и возместить ущерб городу Владивостоку. Мы за эти скамейки деньги не заплатили, они остались в бюджете, - объяснял после скандала теперь уже бывший глава города Олег Гуменюк.

Комфортной городской среды во Владивостоке практически нет. Это не в упрек властям - город создавался как форпост, да и территория его из-за рельефа слишком своеобразна. Поэтому здешние чиновники с во­одушевлением восприняли рекомендацию нацпроекта "Жилье и городская среда" вовлекать граждан в принятие решений по благоустройству.

- Комфортная городская среда - одно из основных направлений, на котором мы сконцентрируемся в работе, - это первые слова и.о. мэра Константина Шестакова, произнесенные после назначения.

Правда, и новый градоначальник уже нашел во Владивостоке место для креатива. На встрече с журналистами он высказался за снос стадиона "Динамо" и обустройство на этой территории общественного пространства. Более того, Шестаков признался, что это его мечта. Судя по откликам в соцсетях, не все горожане эту мечту разделяют.

Ставка на безопасность

В Южно-Сахалинске в последние годы какие-либо значимые проекты запускают с широким вовлечением общественности. Отчасти это связано с не­удачным опытом оформления улиц тюльпанами-светильниками в 2015 году. Шестиметровые пластмассовые конструкции падали во время циклонов и скорее уродовали город, чем украшали. Скандал шумел долго.

С тех пор в Южно-Сахалинске стараются прислушиваться к мнению горожан. Сейчас здесь намерены отказаться от массового использования тротуарной плитки. В последние годы этот материал применяют почти при каждом капитальном ремонте улиц. Однако дефекты начинают появляться чуть ли не сразу после укладки, а устранять их можно бесконечно.

- Регулярно от жителей поступает большое количество жалоб на состояние плитки. Да, она красиво смотрится, но уместна исключительно на территориях с небольшим пешеходным трафиком, на площадях или в скверах, - отмечает мэр Сергей Надсадин.

По его словам, отныне при заключении новых контрактов на капитальный ремонт улиц и тротуаров предпочтение будут отдавать асфальту.

Кроме того, в городе кардинально изменяют проезжую часть. С прошлого года на дорогах появляются островки безопасности, антипарковочные карманы, заградительные столбики, которые заставляют водителей снижать скорость перед пешеходными переходами и не парковаться в запрещенных местах.

На эту практику отреагировал блогер и урбанист Илья Варламов. Он заявил, что в главном городе Сахалина происходит "что-то совсем невероятное для России".

- Без капитального строительства и за короткий промежуток времени Южно-Сахалинск смог повысить безопасность улиц, - говорит Варламов, отмечая, что подобные решения успешно применяют в самых разных странах и они спасают тысячи жизней.