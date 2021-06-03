Наука прогнозирует, что нынешняя лососевая путина в Хабаровском крае будет крайне сложной из-за невысоких подходов рыбы. В критической ситуации окажется традиционное рыболовство: представители коренных малочисленных народов Севера могут остаться без кеты и горбуши. Так считает президент ассоциации КМНС Хабаровского края, лауреат всероссийской общественной премии "Гордость нации" Любовь Одзял. Почему - она рассказала в интервью "РГ".

Любовь Александровна, вы много раз говорили, что от лоббирования интересов рыбопромышленников страдает коренное население. Сегодня ситуация не улучшилась?

Любовь Одзял: Наоборот. Надо сказать, что в мире уже постарались свести к минимуму популяции лосося. Последним оплотом остался Дальний Восток, но и здесь варварски истребляют красную рыбу. Ее становится все меньше и меньше из-за неконтролируемого вылова. Для коренного населения, основу питания которого составляют кета и горбуша, это катастрофа. Обманутые ожидания людей могут обернуться социально-экономическим напряжением.

В 2021 году разрешили заездки и плавные сети. В низовьях промышленники выловят все подчистую, а в верховьях не будет рыбы…

Летнюю путину на Амуре запретили. Осенняя стартует 20 августа. К вылову предназначили 13 тысяч тонн лососевых. Откуда они возьмутся? Почему разрешили такие большие объемы? По моему мнению, надо приостановить промышленный лов и на какое-то время разрешить лишь традиционное и любительское рыболовство.

Насколько я понимаю, кроме промышленного прессинга, есть и браконьерский?

Любовь Одзял: Да. Это еще одна беда. Нелегалы ничего не боятся. Хорошо, что сейчас выстроили многоуровневый контроль. Одно время создавалось впечатление, что представители нескольких структур договаривались, кого можно трогать, кого нет. И всегда оказывалось, что безопасно задерживать и обижать именно коренных. Сейчас силовики работают независимо друг от друга. Очень эффективны рейды полиции в период путины. Я высоко ценю действия транспортной полиции, они действуют справедливо, жестко. Это же касается, например, Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. Уверена: должна быть ротация сотрудников теруправлений Росрыболовства. Когда инспекторы долго находятся на одном месте, они обрастают коррупционными связями.

Конечно, не все. Есть и те, о которых коренные жители отзываются очень хорошо. Они справедливы, при этом с рыбаками ведут себя строго, учат их, контролируют. И не "крышуют" бригады нарушителей. Последние - настоящее зло. Никакого отношения к КМНС они не имеют, но взяли моду подавать на своих "сотрудников" заявку как на представителей коренных народов. Получают квоты, под их прикрытием опустошают реки. При этом в нарушениях обвиняют настоящих представителей КМНС. Но настоящие - совсем другие, они послушные. Инспектор дал команду прекратить лов, и лодки разворачиваются к берегу. Могут не выполнить распоряжение только очень обозленные люди, которые видят, что их контролируют, когда браконьеры спокойно рыбачат.

Я часто слышу: "Ваши коренные ловят по десять тонн рыбы!". Да покажите мне хоть одного нанайца, который получил квоту на 100 килограммов и выловил в сто раз больше! Понятно, что проверка нужна. В Амурском районе несколько лет назад насчитывалось 3400 представителей КМНС, а в 2020 году вдруг подали заявки больше 7000. Но в этом не коренные виноваты!

В Амурском районе несколько лет назад насчитывалось 3400 представителей КМНС, а в 2020 году вдруг подали заявки больше 7000

Как часто приходится сталкиваться с административными преградами?

Любовь Одзял: Постоянно. Начнем с комиссий по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб. Каждую уступку у них нам приходится выбивать с боем. Кстати, даже если комиссия принимает какие-то решения в пользу коренных, свести их на нет, не утвердив, могут территориальные управления Росрыболовства. Добычу часто закрывают раньше установленных сроков. Корюшку нам обычно давали ловить до 20 мая, потому что лед в низовьях всегда уходил только к середине месяца. Сейчас велели успевать до 12-го.

А что касается заявительного принципа, мне сложно понять, зачем его вообще ввели. Пусть коренные выходят и рыбачат без всяких регламентов! Они не должны ни у кого выпрашивать эти 50-100 килограммов рыбы.

Насколько сложна система выделения квот?

Любовь Одзял: Пока человек получит возможность выловить несколько килограммов рыбы, пройдет немало времени: подача заявок коренными, их обработка чиновниками, выпуск распоряжений Росрыболовством и прогнозов отраслевой наукой, распределение в соответствии с заседаниями комиссии по анадромным рыбам. Только после этого выходит приказ Амурского теруправления о разрешении такому-то и такому-то добыть кету или горбушу, чтобы накормить семью. Да и неужели нельзя один раз на годы вперед издать список представителей КМНС? Мы что, национальность каждый год меняем?

Сейчас сложилась критическая ситуация в связи с вводом в действие новых регламентов в сфере наделения объемами традиционных пользователей. Их как будто специально приняли, чтобы навредить! Ввели нотариальное заверение документов. А это большие расходы: каждая страничка паспорта - 300 рублей, свидетельство о рождении - еще 100, 200 рублей. Если в семье несколько человек, за каждого понадобится отдать 400-500 рублей, а за всех - две-три тысячи. Рыба покажется золотой.

При этом руководству Росрыболовства представили недостоверные данные, что заверение документов стоит копейки. Мы объяснили, как все происходит на самом деле. 26 апреля наши предложения ушли в Росрыболовство. Запущена процедура по внесению изменений в административный регламент. Но до их внесения пройдут три месяца. Сейчас отправляем в районы образцы заявок на 2022 год, там собирают документы и ждут августа. Если люди подадут заявки раньше, чем выйдут изменения, будет нарушен срок и получится несоответствие регламенту.

А как обстоят дела с лимитами для общин?

Любовь Одзял: Это особая боль. Из-за постоянно меняющихся регламентов их то выделяют, то не выделяют. Общины - юридические лица, хозяйствующие субъекты, платящие сборы за ВБР, причем в стопроцентном объеме (а не 15 процентов, как промышленные предприятия), налоги, госпошлины, ведущие бухгалтерию, сдающие отчетность, подключенные к системе "Меркурий". Выделять им квоты только для обеспечения населения рыбой неправильно. Часть общин - градообразующие предприятия в отдаленных национальных селах. Они оказывают поддержку бюджетным учреждениям, содействуют в проведении национально-культурных мероприятий. Как можно лишить их квот? Если сейчас не решить проблему, нас ждет массовое закрытие общин.