Новости

Приостановленные после кибератаки заводы JBS возобновят работу 3 июня 04:00
НАСА: США вернутся к изучению Венеры после 30-летнего перерыва 03:19
В США заявили об отсутствии доказательств лабораторного происхождения COVID-19 03:03
В Россотрудничестве заявили о растущем интересе в мире к русскому языку 03:01
Военный вертолет США совершил аварийную посадку на юге Японии 02:37
В Facebook опровергли информацию о восстановлении доступа Трампа к аккаунтам 02:30
В Колумбии зафиксировали новый максимум заболевших COVID-19 за сутки 02:27
Мурашко допустил смягчение ограничений при вакцинации 60 процентов россиян 01:57
Dragon отправится к МКС с первой парой новых солнечных батарей 01:36
Bloomberg: Новая версия Windows будет представлена 24 июня 01:28
Пушков прокомментировал слова Зеленского об убытках от "Северного потока-2" 01:06
Даниил Медведев впервые в карьере вышел в третий круг "Ролан Гаррос" 01:00
Лидер оппозиции сообщил о формировании коалиции в правительстве Израиля 00:52
Зеленский посчитал потери Украины от реализации "Северного потока-2" 00:19
Россия - Канада - онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ по хоккею 00:05
Опрос: 41% россиян выступает за снижение налогов для бизнеса 00:01
Туроператоры назвали доступные россиянам альтернативы курортам Турции 02.06.2021
В консульстве в Египте подтвердили смерть россиянки в ДТП 02.06.2021
Захарова отметила отсутствие реакции на шпионский скандал с США 02.06.2021
Госдеп пообещал 7 млн долларов за сведения о главаре террористов 02.06.2021
В России свыше 30 тысяч детей платят налоги как самозанятые 02.06.2021
В Петербурге СК заберет из полиции расследование всех дел электросамокатчиков 02.06.2021
Политологи: Назначение Толстого секретарем МГРО улучшит рейтинг "Единой России" 02.06.2021
Туристы из РФ попали в ДТП на трассе Каир-Хургада, одна россиянка погибла 02.06.2021
В Петербурге появилась первая в России "Электронная карта мигранта". 02.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
03.06.2021 03:47
Рубрика: Общество

Кета в заложниках

Почему коренным народам трудно реализовать законное право на рыболовство
Текст: Инесса Доценко
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 121(8472)
Наука прогнозирует, что нынешняя лососевая путина в Хабаровском крае будет крайне сложной из-за невысоких подходов рыбы. В критической ситуации окажется традиционное рыболовство: представители коренных малочисленных народов Севера могут остаться без кеты и горбуши. Так считает президент ассоциации КМНС Хабаровского края, лауреат всероссийской общественной премии "Гордость нации" Любовь Одзял. Почему - она рассказала в интервью "РГ".
Основу питания представителей КМНС в Хабаровском крае составляет рыба. Ее добыча здесь — не хобби, но образ жизни. Фото: Аксинья Симонова Основу питания представителей КМНС в Хабаровском крае составляет рыба. Ее добыча здесь — не хобби, но образ жизни. Фото: Аксинья Симонова
Основу питания представителей КМНС в Хабаровском крае составляет рыба. Ее добыча здесь — не хобби, но образ жизни. Фото: Аксинья Симонова

Любовь Александровна, вы много раз говорили, что от лоббирования интересов рыбопромышленников страдает коренное население. Сегодня ситуация не улучшилась?

Любовь Одзял: Наоборот. Надо сказать, что в мире уже постарались свести к минимуму популяции лосося. Последним оплотом остался Дальний Восток, но и здесь варварски истребляют красную рыбу. Ее становится все меньше и меньше из-за неконтролируемого вылова. Для коренного населения, основу питания которого составляют кета и горбуша, это катастрофа. Обманутые ожидания людей могут обернуться социально-экономическим напряжением.

В 2021 году разрешили заездки и плавные сети. В низовьях промышленники выловят все подчистую, а в верховьях не будет рыбы…

Летнюю путину на Амуре запретили. Осенняя стартует 20 августа. К вылову предназначили 13 тысяч тонн лососевых. Откуда они возьмутся? Почему разрешили такие большие объемы? По моему мнению, надо приостановить промышленный лов и на какое-то время разрешить лишь традиционное и любительское рыболовство.

Насколько я понимаю, кроме промышленного прессинга, есть и браконьерский?

Любовь Одзял: Да. Это еще одна беда. Нелегалы ничего не боятся. Хорошо, что сейчас выстроили многоуровневый контроль. Одно время создавалось впечатление, что представители нескольких структур договаривались, кого можно трогать, кого нет. И всегда оказывалось, что безопасно задерживать и обижать именно коренных. Сейчас силовики работают независимо друг от друга. Очень эффективны рейды полиции в период путины. Я высоко ценю действия транспортной полиции, они действуют справедливо, жестко. Это же касается, например, Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. Уверена: должна быть ротация сотрудников теруправлений Росрыболовства. Когда инспекторы долго находятся на одном месте, они обрастают коррупционными связями.

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости
Власти и наука расставили приоритеты в промысле минтая и лосося

Конечно, не все. Есть и те, о которых коренные жители отзываются очень хорошо. Они справедливы, при этом с рыбаками ведут себя строго, учат их, контролируют. И не "крышуют" бригады нарушителей. Последние - настоящее зло. Никакого отношения к КМНС они не имеют, но взяли моду подавать на своих "сотрудников" заявку как на представителей коренных народов. Получают квоты, под их прикрытием опустошают реки. При этом в нарушениях обвиняют настоящих представителей КМНС. Но настоящие - совсем другие, они послушные. Инспектор дал команду прекратить лов, и лодки разворачиваются к берегу. Могут не выполнить распоряжение только очень обозленные люди, которые видят, что их контролируют, когда браконьеры спокойно рыбачат.

Я часто слышу: "Ваши коренные ловят по десять тонн рыбы!". Да покажите мне хоть одного нанайца, который получил квоту на 100 килограммов и выловил в сто раз больше! Понятно, что проверка нужна. В Амурском районе несколько лет назад насчитывалось 3400 представителей КМНС, а в 2020 году вдруг подали заявки больше 7000. Но в этом не коренные виноваты!

В Амурском районе несколько лет назад насчитывалось 3400 представителей КМНС, а в 2020 году вдруг подали заявки больше 7000

Как часто приходится сталкиваться с административными преградами?

Любовь Одзял: Постоянно. Начнем с комиссий по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб. Каждую уступку у них нам приходится выбивать с боем. Кстати, даже если комиссия принимает какие-то решения в пользу коренных, свести их на нет, не утвердив, могут территориальные управления Росрыболовства. Добычу часто закрывают раньше установленных сроков. Корюшку нам обычно давали ловить до 20 мая, потому что лед в низовьях всегда уходил только к середине месяца. Сейчас велели успевать до 12-го.

А что касается заявительного принципа, мне сложно понять, зачем его вообще ввели. Пусть коренные выходят и рыбачат без всяких регламентов! Они не должны ни у кого выпрашивать эти 50-100 килограммов рыбы.

Насколько сложна система выделения квот?

Любовь Одзял: Пока человек получит возможность выловить несколько килограммов рыбы, пройдет немало времени: подача заявок коренными, их обработка чиновниками, выпуск распоряжений Росрыболовством и прогнозов отраслевой наукой, распределение в соответствии с заседаниями комиссии по анадромным рыбам. Только после этого выходит приказ Амурского теруправления о разрешении такому-то и такому-то добыть кету или горбушу, чтобы накормить семью. Да и неужели нельзя один раз на годы вперед издать список представителей КМНС? Мы что, национальность каждый год меняем?

Сейчас сложилась критическая ситуация в связи с вводом в действие новых регламентов в сфере наделения объемами традиционных пользователей. Их как будто специально приняли, чтобы навредить! Ввели нотариальное заверение документов. А это большие расходы: каждая страничка паспорта - 300 рублей, свидетельство о рождении - еще 100, 200 рублей. Если в семье несколько человек, за каждого понадобится отдать 400-500 рублей, а за всех - две-три тысячи. Рыба покажется золотой.

При этом руководству Росрыболовства представили недостоверные данные, что заверение документов стоит копейки. Мы объяснили, как все происходит на самом деле. 26 апреля наши предложения ушли в Росрыболовство. Запущена процедура по внесению изменений в административный регламент. Но до их внесения пройдут три месяца. Сейчас отправляем в районы образцы заявок на 2022 год, там собирают документы и ждут августа. Если люди подадут заявки раньше, чем выйдут изменения, будет нарушен срок и получится несоответствие регламенту.

А как обстоят дела с лимитами для общин?

Любовь Одзял: Это особая боль. Из-за постоянно меняющихся регламентов их то выделяют, то не выделяют. Общины - юридические лица, хозяйствующие субъекты, платящие сборы за ВБР, причем в стопроцентном объеме (а не 15 процентов, как промышленные предприятия), налоги, госпошлины, ведущие бухгалтерию, сдающие отчетность, подключенные к системе "Меркурий". Выделять им квоты только для обеспечения населения рыбой неправильно. Часть общин - градообразующие предприятия в отдаленных национальных селах. Они оказывают поддержку бюджетным учреждениям, содействуют в проведении национально-культурных мероприятий. Как можно лишить их квот? Если сейчас не решить проблему, нас ждет массовое закрытие общин.

В регионах Общество Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Путин: Выплату по 10 тысяч рублей получат семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет
Мурашко допустил смягчение ограничений при вакцинации 60 процентов россиян
Пушков прокомментировал слова Зеленского об убытках от "Северного потока-2"
ЕГЭ по русскому языку сдадут 680 тысяч человек
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией