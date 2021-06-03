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03.06.2021 10:32
Рубрика: Происшествия

Рабочий погиб при взрыве на золотодобывающей шахте в Бурятии

Текст: Ольга Журман

В республике Бурятия один человек погиб при взрыве на золотодобывающей шахте. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

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По словам собеседника агентства, взрыв прогремел на руднике "Владимирский" в Окинском районе, Предположительно, произошла самопроизвольная детонация взрывчатки. По информации ТАСС, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности.

Десять человек смогли покинуть шахту самостоятельно. Их здоровью ничто не угрожает. На месте ЧП работают горноспасатели.

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